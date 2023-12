Urgente: falleció el cantante colombiano Lisandro Meza, juglar de la música sabanera

Una vida dedicada a la música

A los anteriores títulos se le sumó el de compositor, cuando, en 1959, compuso y grabó el paseo El saludo, una de sus obras musicales que precedió a decenas de temas que lo llevaron al estrellato en América Latina, entre las que se cuentan Acordeón pitador, La gorra no se me cae, La miseria humana, Entre rejas, El guayabo de la yé, Las tapas, Baracunatana, Me voy pa’ la luna, Estás pillao y Don Tuta, solo por mencionar algunos temas que le han dado la vuelta a varios continentes.