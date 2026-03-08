Nación

Vandalizan mesas de votación en Bolívar a horas de iniciar las elecciones

La Registraduría, tras lo sucedido, garantizó la apertura de los comicios a nivel nacional, reportando un despliegue logístico normal en Bogotá.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 7:07 a. m.
Vandalizan punto de votación en Barranca Vieja
Vandalizan punto de votación en Barranca Vieja Foto: Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó la destrucción de material electoral en el departamento de Bolívar. Los sucesos ocurrieron en el corregimiento de Barranca Vieja, corregimiento del municipio de Calamar.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: presidente Petro dice tener pruebas de “corrupción” en la Registraduría de Córdoba

Según el reporte de la entidad, los elementos afectados corresponden a las “urnas y cubículos de cuatro mesas de votación”, insumos destinados para el desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas convocadas para este domingo 8 de marzo.

Tras la confirmación de los daños en la infraestructura del puesto de votación, la autoridad electoral procedió con los trámites de denuncia. La Registraduría puso a disposición de las autoridades los reportes del incidente para que se efectúen las investigaciones y se determine la identidad de los responsables.

Las imágenes del suceso fueron difundidas mediante los canales de la entidad en redes sociales. En el video se observa a un grupo de personas alterando y rompiendo los elementos logísticos que se encontraban instalados para los comicios en el corregimiento.

Durante la grabación, la persona que registró el suceso narró las acciones e indicó que los presuntos perpetradores serían menores de edad, refiriéndose a ellos con la frase “puro peladito que no puede votar”.

Hasta el momento, las autoridades de policía y las fuerzas militares no han emitido comunicados de prensa respecto a la situación de orden público en esta zona de la región Caribe.

A pesar de los incidentes en el departamento de Bolívar, la organización electoral confirmó la continuidad de las votaciones en el resto del territorio nacional. La apertura de las urnas y el inicio de la jornada se mantienen en los horarios de programación habitual.

Inicio de los comicios:

En Bogotá, el despliegue logístico inició durante la madrugada del domingo. Sobre las 2:30 a. m. comenzó la distribución de “18.157 kits electorales que se entregan en 1.083 puestos de votación” habilitados en la capital del país. La Registraduría reportó que la operación se efectuó cumpliendo los protocolos de custodia del material.

“Bajo estrictas medidas de seguridad, avanza la distribución del material electoral hacia todas las mesas de votación de Bogotá para dar inicio a la jornada de elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales”, señaló la entidad de vigilancia y control.

Para ejecutar la maniobra de reparto en la ciudad, se requirió la intervención de “1.416 personas, con el apoyo de 97 camiones y 311 vehículos encargados de transportar el material electoral”.

En el marco de la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó el reporte de veeduría. El ente de control informó que los comicios de este domingo cuentan con un registro de 1.034.532 testigos electorales, lo que representa un aumento en comparación con los 394.235 acreditados en el año 2022.

