Varios temblores han sacudido a Colombia este viernes, 10 de abril: epicentro y magnitud de cada uno

Un temblor se registró en el país este viernes, 10 de abril, en horas de la mañana. El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombia (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

De acuerdo con el informe, el sismo se dio hacia las 7:47 a. m. y su epicentro fue el municipio de Lenguazaque, en el departamento de Cundinamarca.

La magnitud estuvo en los 2.6 grados y la profundidad fue de 136 kilómetros. Por otra parte, la longitud fue -73.71°, mientras que la latitud se ubicó en 5.28°.

Según el SGC, los municipios más cercanos al movimiento fueron Lenguazaque (Cundinamarca) a 3 km, Cucunubá (Cundinamarca) a 7 km y Guachetá (Cundinamarca) a 12 km.

Este no ha sido el único temblor, ya que un poco más temprano, exactamente a las 6:05 de la mañana, hubo otro, según el informe entregado por la entidad.

En esta oportunidad, el epicentro fue el municipio de El Carmen, en Santander, uno de los departamentos con más fenómenos de este tipo.

La magnitud fue de 3.4 grados, mientras que la profundidad de 113 kilómetros. Asimismo, la longitud estuvo en -73.52° y la latitud en 6.57°.

Los municipios más cercanos, de acuerdo con el SGC, fueron El Carmen De Chucurí (Santander) a 15 km, Hato (Santander) a 23 km y Simacota (Santander) a 24 km.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Además, hacia las 12:09 de este viernes también se presentó otro sismo, cuyo epicentro fue el municipio de Los Santos, en el mencionado departamento, y la magnitud de 2.8 grados.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta. Foto: Colprensa

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.