Vecina de Silvana Torres, la joven que habría asesinado a su hija, desmiente al padre de la menor y cuenta qué pasó el día del crimen

Manizales no sale de su asombro tras la muerte de una menor de edad de dos años, presuntamente, a manos de su progenitora, Silvana Torres.

La comunidad del barrio San Marcos continúa dando diversos testimonios sobre lo ocurrido en la mañana del domingo 27 de julio. En el pódcast ‘Más allá del silencio’, Magola Valencia, vecina del sector y amiga de la señalada del crimen, entregó nuevos detalles del suceso y señaló al padre de la menor fallecida.

Silvana Torres es la madre de la pequeña que murió en el norte de Manizales. | Foto: Tomada de redes sociales

“Él nunca llevó a Antonella a un parque, ni estuvo presente realmente. Él daba dinero, pero no hacía parte activa de la vida de la niña ni de Silvana. Esa versión que dio el papá de la niña no es cierta”, señaló en el programa citado.

Estas versiones llegan como respuesta a las declaraciones dadas por padre de la víctima, en las cuales destacaba que “fue un acto de venganza por parte de Silvana Torres al no querer continuar la relación”.

En otra parte del pódcast, cuenta qué estaba haciendo los momentos posteriores al suceso, en los que se encontraba en otro punto de Manizales, y lo que vio al llegar a la unidad residencial.

“La hermana de Silvana me llamó y me preguntó si estaba en el apartamento para subir, cuando una vecina me contó lo que había pasado, que estaba la Policía y que era en este bloque yo me preocupé y tomé un taxi, llegué y al llegar solo se oían gritos”, relató Magola.

Tras llegar a su hogar observó las labores de rescate para llevar a la menor a un centro asistencial y como sus vecinos atacaban a Silvana por el hecho ocurrido.

“A Silvana le tocó hacerse la inconsciente para evitar ser atacada por la comunidad y la sacaron del lugar. La niña la sacaron de primera del apartamento, parecía una muñeca de trapo y la subieron a la ambulancia”, relata la vecina de Silvana Torres.

Silvana Torres, mujer señalada de matar a su hija. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Silvana Torres.

La vecina de la implicada narró sus primeros minutos en su hogar, tratando de encontrar respuestas a la escena que presenció y las razones de la tragedia.

“Cuando subí las escalas una vecina me dijo, esa Silvana mató la hija, yo me fui a ver a mi nieta, ya que ella era muy amiga de la sobrina de Silvana y ella me contó lo que pasó antes de llegar”, puntualizó Magola.