Vendaval en Atlántico deja, por lo menos, 140 familias afectadas

Los vientos huracanados que han hecho parte de la cotidianidad de los atlanticenses durante los últimos días, volvió a hacer de las suyas, esta vez en un espacio más grande que afectó al municipio de Polonuevo, a cerca de 30 kilómetros de Barranquilla.

Ocho barrios en total fueron los que registraron estragos en la mañana de este domingo (11 de junio), además de calcular que más de 140 familias quedaron damnificadas por este poderoso vendaval.

El alcalde del municipio, Edgardo Martes, confirmo que cuatro personas resultaron heridas debido a que les cayeron tejas encima, pertenecientes a sus propias viviendas. Martes precisó que los barrios más afectados habían sido La Central, Camilo Torres y Villa Luna.

Un vendaval en Polonuevo, Atlántico ha dejado afectada a buena parte de la población. - Foto: Captura de pantalla / Twitter / @BLUCaribe

El alcalde también informó: ‘’Dentro de estas viviendas afectadas tenemos muchas cuyos techos salieron volando completamente, es decir, quedaron destechadas en su totalidad; pero otras tienen el 50% de sus tejados comprometidos. Lo más importante es que fueron muy poquitas las personas que resultaron lesionadas, pues solo tenemos el registro de cuatro de ellas, a quienes les cayeron encima algunas tejas”.

Los pobladores de las comunidades afectadas se encuentran recogiendo los escombros de lámina, madera y piedra que el vendaval ocasionó, siendo los tejados los más afectados. Aun así, las casas presentan daños en sus estructuras, especialmente en las paredes.

A esta afectación en Polonuevo se le unen los estragos ocasionados por otras corrientes de viento en las poblaciones de Malambo y Soledad, en donde se dieron cortes de energía, así como las emergencias registradas en la capital del departamento, Barranquilla.

Serían más de 140 las familias damnificadas por este fenómeno natural. - Foto: Captura de pantalla / Twitter / @BLUCaribe

¿Qué son los vendavales?

Un vendaval es un viento muy fuerte que supera los 60 km/h, los cuales son muy comunes mientras hay nubosidad excesiva y se presentan aguaceros a la vez. A diferencia de los tornados que duran entre 2 y 15 minutos, los vendavales solo se componen de una ráfaga.

¿Por qué la costa es propensa a vendavales?

Estos fenómenos naturales se dan principalmente en las zonas tropicales y semitropicales el planeta, donde se encuentra el caribe colombiano, siendo así, no es inusual la presencia de estos vientos huracanados.

Gracias a los pronósticos meteorológicos se puede conocer cuando habrá un episodio de lluvias fuertes o de vientos potentes que puedan ocasionar una serie de vendavales en un territorio específico.

¿Se han presentado otros vendavales en Colombia?

Sí, de hecho, Colombia, al estar en la mitad del planeta, todo su territorio es propenso para que se den vendavales, aunque de manera distinta. Por ejemplo, en los llanos, los vendavales alcanzar una velocidad mayor, ya que las planicies del Orinoco lo permiten, mientras en Bogotá, estos vientos fuertes pueden ser menos veloces pero acompañados por granizo.

Colombia se encuentra ubicada en una zona propensa para que se desarrollen vendavales. - Foto: Getty Images

¿Qué hacer en caso de un vendaval?

Debido a que un vendaval se compone de una ráfaga fuerte y veloz, no existe manera efectiva de prevenirlo, o de verlo, por lo que se recomienda, que en momentos de intensas lluvias, se desconecten los electrodomésticos para no crear cortos circuitos en caso de un apagón, también tener las ventanas cerradas, asegurar muy bien los techos de tejas y no estar cerca de las ventanas o portones.

La mayor afectación que producen los vendavales son a causa de los objetos sueltos que vuelan por el fuerte viento, por lo que es aconsejable asegurar todo utensilio que no tenga peso suficiente y que pueda afectar a alguien en la calle, como láminas, materas, juguetes, balones y prendas de vestir.

Durante la ola invernal se han presentado varios de estos fenómenos a lo largo del país, siendo la costa Atlántica y Antioquia las regiones más vulnerables para que se presenten estás ráfagas fuertes por sus condiciones geográficas y climatológicas especiales.