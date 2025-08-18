Venezuela confirmó la captura de cinco ciudadanos colombianos en la frontera: incautaron armas y equipos de comunicación

Autoridades de Venezuela confirmaron la captura de cinco ciudadanos colombianos en la frontera de Apure con Arauca, quienes pretendían ingresar al vecino país con armas de fuego y radios de comunicación.

Se trata de los mismos cinco connacionales cuya desaparición había sido denunciada el pasado viernes por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre los que se encuentran cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la entidad.

“En pleno ejercicio de soberanía efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al DF-353 (Guasdualito), logró la aprehensión de cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana que intentaban ingresar al territorio venezolano con armamentos y equipos de comunicación”, señaló el gobierno venezolano.

Desde el vecino país aseguraron que los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 2:15 p. m., hora venezolana, en el Puesto de Atención al Ciudadano del Puente Internacional José Antonio Páez.

Allí fueron identificados como Omar Lisandro Delgadillo Rincón, Mayiled Bustos Perdomo, William Rodríguez Rojas, Camilo Humberto Vanegas Otálora y Diana María Viloria Blanco, las mismas personas que reclamó la ARN.

Entre los elementos incautados figuran tres pistolas marca Córdova Estándar calibre 9 mm, con sus respectivos cargadores; 54 cartuchos del mismo calibre; tres chalecos antibalas; tres radios de comunicación portátiles; dos laptops; seis teléfonos celulares y un vehículo Toyota Prado blindado con placas colombianas.

El jefe de Seguridad Ciudadana del estado Apure, Ramón Cabeza, informó que este procedimiento es parte del despliegue permanente de los órganos de seguridad, con el objetivo de enfrentar cualquier amenaza de orden externo que atente contra la soberanía, seguridad y paz del pueblo venezolano.

El caso de detenidos colombianos, quienes son firmantes del acuerdo de paz y contratistas de la Agencia de Reincorporación, fue puesto a disposición del Ministerio Público, para que adelante las respectivas investigaciones.

Según explicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el grupo detenido incluye a Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

También a Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR; así como a Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la UNP, quienes portaban armas en cumplimiento de su labor de protección.

Según la ARN, las personas retenidas asistieron el 13 de agosto a un acto en Fortul, Arauca, donde se entregaron incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, parte de la estrategia para sostener proyectos productivos en las comunidades en proceso de reincorporación. El regreso a sus lugares de origen estaba programado para la tarde del día siguiente, 14 de agosto.