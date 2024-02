¿Verónica Alcocer fue abucheada en el Carnaval de Barranquilla, sí o no? Esta es la verdad de lo que pasó

“Todo mi cariño para la @funhilosdefe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido. Solo recibí amor. ¡Muchas gracias!”, aseguró en un mensaje.

Todo mi cariño para la @funhilosdefe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido. Solo recibí amor. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/NtR4HByiYA

“Ay, Barranquilla, no sabes lo que te amo. Mis amores, aquí les dejo el verdadero video, lo que realmente pasó. De verdad solo recibí amor. Y hasta besos le mandaron a mi marido. Yo solo escuché: ¡Petro, Petro, Petro! Y frases lindas llenas de cariño. Ni una sola cosa fea pasó”, fue el mensaje completo de Alcocer en la red social X.

Ay, Barranquilla, no sabes lo que te amo. Mis amores, aquí les dejo el verdadero video, lo que realmente pasó. De verdad solo recibí amor. Y hasta besos le mandaron a mi marido. Yo solo escuché: ¡Petro, Petro, Petro! Y frases lindas llenas de cariño. Ni una sola cosa fea pasó. pic.twitter.com/O1wg5mmETq

Estoy agradecida con el gobierno local de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Me he sentido muy querida y apoyada. Apadrinaron la comparsa de mis pospenadas desde el día 1. Precioso el regalo que me trajeron. Cada vez que vengo a esta ciudad salgo con el corazón recargado”, fue en mensaje completo de la primera dama, este sábado, 10 de febrero.