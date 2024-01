“Lamento profundamente no alcanzar a tener jurisdicción en la Florida”: fiscal Barbosa tras “acoso” a hija de Petro en parque de EE.UU.

“ Creyó que agredir a la madre delante de mi hija menor de edad no era un delito en EE. UU. y en Colombia. Cree que tiene sobrada razón de calumniar y cree que no es calumnia, sino verdad. Este odio ignorante es inducido. Lo leen y se introduce en las campañas del desprestigio, lo escuchan en comentarios mediáticos. Su odio es provocado por personas poderosas que tienen intereses económicos. Son víctimas de la manipulación”, dijo el presidente Petro, junto a una imagen donde se aprecia a la mujer que habría acosado a la menor Antonella.

“Lamento profundamente los insultos y todas las críticas y lo que se le haga a la familia del presidente. En eso yo no tengo mayor cosa, porque en eso no entro yo en discusiones. Yo lamento profundamente no alcanzar a tener jurisdicción en la Florida y afortunadamente, porque imagínese usted donde me entreguen esa jurisdicción; ahí si estoy en una situación más compleja”, dijo Barbosa en entrevista con el medio citado anteriormente.