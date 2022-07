“Viajes a Cartagena y fiestas sexuales”: militares revelan ante la JEP los premios que les ofrecían por falsos positivos

“Fueron crímenes que no se tenían que cometer contra civiles, contra nadie”. Esta es solo una de las frases que marcaron la audiencia que se llevó a cabo este lunes ante la JEP, por lo ocurrido con los falsos positivos por parte del Batallón La Popa en Valledupar, uno de los capítulos en los que se han documentado más asesinatos de civiles para hacerlos pasar por bajas en combate.

Algunos de los militares convocados, según la información conocida por SEMANA, son: Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla, Yeris Andrés Gómez Coronel, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Álex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales y José de Jesús Rueda Quintero.

Uno de ellos, Yeris Gómez, sorprendió a los magistrados por la crudeza de su relato: “Los soles de los generales Mario Montoya Uribe, el general Justo Eliseo Peña, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el coronel Monsalve Hernández están manchados de sangre, así como mis manos”.

Según Gómez, estos altos mandos eran quienes daban los premios y permisos por estas operaciones. Agregó que “hasta el presidente de entonces, Uribe Vélez, pedía resultados. Tropa que no daba resultados no tenía permisos. Esa era la seguridad democrática, matar inocentes”.

Al contrastar la información que forma parte del acervo probatorio, la JEP determinó que cada uno de los imputados, de los 15 militares, “tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, señaló la JEP.

Gómez fue más allá en su relato y señaló que muchas veces tenían que hacer pasar a muchachos inocentes, campesinos, como si fueran guerrilleros del ELN o de las Farc: “Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y daban reuniones con trabajadoras sexuales”.

En alguna ocasión, cuenta Gómez, tuvieron que simular un combate: “Las únicas balas que se dispararon eran del Ejército, no había ningún combate. Todos los soldados profesionales estaban allí. Cuando nos dieron la orden de buscar a una persona, encontramos tres víctimas que aproximadamente tenían de 6 a 7 horas de haber muerto. Las víctimas fueron los civiles Joaquín Bolaño, Donaldo Gamero y Jaider Hernández Jiménez. Ese día, insisto, no hubo combate, fue un falso positivo, como muchos de los que hizo el Batallón La Popa. Eran inocentes y no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto armado. Fueron llevados allí engañados”, dijo.

Gómez también pidió perdón a los familiares de las víctimas por lo ocurrido: “Pido perdón. Sus familiares no eran guerrilleros, eran campesinos y ese era su aspecto físico. Eran civiles que eran uniformados por miembros del Batallón La Popa. Pido perdón porque eran crímenes que no debieron ocurrir”.