Victoria Sandino reconoció ante la JEP reclutamiento de menores por parte de las Farc

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la senadora del Partido Comunes Victoria Sandino reconoció el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla de las Farc. En la diligencia celebrada en diciembre pasado la congresista aseguró que los comandantes guerrilleros tenían conocimiento claro de esta práctica. Esta se convierte en una declaración trascendental pues, en el pasado, los exFarc se habían negado a reconocer este grave delito de guerra y hasta se habían atrevido a argumentar que reclutaban los menores por asuntos humanitarios.

“Algunas veces llegaron menores de 15 años, eso es”, aseguró la senadora quien estuvo 23 años en las filas de las Farc. Ante las preguntas del magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, la ahora congresista indicó que pese a que existía una norma para no reclutar menores de edad dentro de la estructura guerrillera lo cierto es que varios menores de edad ingresaron a la guerrilla.

“Eso era una norma y negarlo a estas alturas es algo irreal (...) llegaron menores, sí se reclutaron menores”. Esta diligencia se llevó a cabo en el estudio del caso O1 que hace referencia a la ‘toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc-EP”.

En medio de su declaración, la senadora aseguró que las Farc tenían una estructura plenamente machista, en la cual el papel de la mujer siempre fue minimizado. “La posición frente a las mujeres en la insurgencia, y también en la vida política nacional (...) la vida de las mujeres en general la guerrilla es difícil, porque la guerra es dura en todos los sentidos”.

Por dar un ejemplo, Sandino citó situaciones de la vida cotidiana que se complicaban mucho en la selva. “El solo hecho que una mujer tuviera menstruación y que tuviéramos que andar largas y extenuantes jornadas pues eso era la condición de la guerra que teníamos y de nuestros cuerpos. ¿Qué si nos afectaba? Claro que nos afectaba”.

Frente a las preguntas de los magistrados la senadora del Partido Comunes detalló cómo era la conformación interna de la guerrilla y la escala de poder que se manejaba en los bloques.

“¿Qué daba prestigio en las Farc? Ser una persona muy fuerte en el orden público, ser militar, por decirlo así”. Sandino reveló que ella junto a un grupo de mujeres realizaban los registros en video y fotográficos de las acciones de guerra que adelantaban los guerrilleros.

“Estar en el combate grabando era una especie de corresponsalía de guerra entonces no podía estar combatiendo, pero entonces si no combates no eres prestigioso, no tienes reconocimiento y a las chicas les gustaba más el manejo de las cámaras, eran más curiosas, lo hacían muy bien”.

“Las Farc era machista, de eso no hay duda”, reconoció la congresista al explicar el hecho que llevó a las mujeres a ser las encargadas de realizar los trabajos