“Yo sé que me van a absolver”: Aida Merlano reaparece ante la Corte y dice que es inocente

La exsenadora Aida Merlano, quien se encuentra prófuga en Venezuela, sigue dando declaraciones explosivas frente a la corrupción electoral en el departamento de Atlántico y nuevamente su objetivo fue quien fuera su expareja a la sombra, el exalcalde de Barranquilla, Álex Char. Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, entregó declaración este martes.

El magistrado Jorge Caldas le preguntó a Merlano quién financió su campaña al Congreso. Ahí, con contundencia, mencionó como financiadores a Alejandro Char, Julio Gerlein y Arturo Char: “Quien podría ratificar los valores es el señor Julio Gerlein, pero le voy a decir lo que yo puedo responderle. El señor Fuad Char entregó el valor de 7 mil millones de pesos, para que se compraran votos a favor de Arturo Char, de Lilibeth Llinás y a favor mío”.

En el mapa político electoral de hace cuatro años, Arturo Char era candidato al senado por Cambio Radical, fue elegido y hasta ocupó la presidencia de la corporación. Aida Merlano era candidata por el Partido Conservador, fue elegida y ese mismo día estalló el escándalo de compra de votos, que hoy la tiene prófuga de la justicia. Por su parte, Lilibeth Llinás era candidata a la Cámara y en el Atlántico actuaba como fórmula de Merlano aunque fueran de otro partido.

Las cuentas de financiación de Merlano las explicó así: “El señor Alejandro Char entregó el valor de 18 mil millones de pesos, incluidos los 7 mil que entregó su papá por medio de Serfinanza. Esos 18 mil millones que entregó Álex Char los entregó mediante el contratista Faisal Cure, quien entregó 6 mil millones para la compra de votos de la campaña y la otra parte que fueron 12 mil millones correspondientes a la deuda de la comisión de los Arroyos en Barranquilla, Avenida del Río y Malecón. Para un total de 18 mil millones entregados por Álex Char distribuidos por las personas que le estoy mencionando. Faisal Cure se los entrega porque le paga la participación en contratos que ya le mencioné”.

Y agregó: “De los dineros que recibí para la campaña, yo no recibí nada, porque esos dineros fueron usados para esos fines”.

Merlano le confesó al despacho del magistrado Jorge Caldas que esos dineros no se reportaron de manera oficial. Dijo que le habían supuestamente quitado la posibilidad de entregar las cuentas claras, porque al momento del operativo que se dio en su sede de campaña las autoridades se llevaron la documentación.

Merlano fue protagonista de toda una polémica desde que habló en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y ratificó, ahora ante la sala de primera instancia, lo que había revelado hace dos años en una entrevista con SEMANA cuando dijo que los Char y los Gerlein presuntamente ayudaron a su fuga desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, tras haber formado parte del entramado de corrupción conocido como Casablanca.

La excongresista le dijo a la Corte Suprema: “Yo jamás autoricé a nadie omitir un gasto de campaña o demostrarlo. Cada candidatura tiene su autonomía de las cuentas que debe presentar. En mi caso, no las presenté porque fui víctima de un sabotaje, de un atropello a mi sede política y porque me robaron la carpeta donde tenía mis cuentas claras para demostrar cuánto me había gastado en la campaña. Es que los gastos como el transporte, la parte administrativa, logística, no son gastos que se pueden omitir. Cuando vimos las facturas, incluyendo la compra de computadores, yo tenía todo ordenado para entregar las cuentas y hasta el último día que tenía la carpeta para entrega, hasta ese momento los gastos de mi campaña no superaban los 600 millones de pesos”.

