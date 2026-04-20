MinDefensa ofrecerá recompensa de hasta $1.000 millones por información sobre posibles atentados contra Alex Char u otros políticos

Luego de que durante la noche del domingo 19 de abril, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, alertara por un presunto plan para atentar contra su vida, las autoridades empezaron a revelar las primeras determinaciones en ese caso.

Policía investiga origen y alcance de las amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, denunció Char.

De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras reunirse con el ministro de Defensa y los altos mandos de la Policía Nacional, se tomó la determinación de ofrecer una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a la captura de los responsables de los planes terroristas en contra del alcalde de Barranquilla o de cualquier otro dirigente político del país.

A Alejandro Char “los criminales lo amenazan para anularle el contacto con los ciudadanos y obligarlo a encerrarse”: Álvaro Uribe

Armando Benedetti Foto: Cortesía Presidencia

“El Gobierno nacional ha estado muy pendiente y al frente de la situación del alcalde Alejandro Char”, afirmó el ministro Benedetti, al reiterar el compromiso institucional con la protección de la vida y la integridad de los líderes territoriales.

Ante la gravedad de las denuncias, Char sostuvo que es necesario que las Fuerzas Armadas le garanticen la seguridad a él y su familia.

Abelardo de la Espriella habla de “espionaje”, menciona a Gustavo Petro, Miguel Uribe y las amenazas contra Álex Char

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que “el Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales”.

También, precisó: “Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con el Ministerio del Interior, la Fiscalía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”.