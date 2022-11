Video | Desilusionados y alterados: así terminaron algunos asistentes a los diálogos vinculantes en Bogotá

En medio de gritos y arengas de desilusión por parte de algunos de los asistentes al escenario denominado ‘Diálogos vinculantes’, propuestos por el Gobierno Nacional, se cumplió el pasado sábado el espacio dispuesto en la ciudad de Bogotá.

En el marco del espacio propuesto, en el que tomaron lugar entre otros el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y algunos otros políticos, si bien uno de los factores que más llamó la atención y que generó polémica fue la ausencia del presidente, Gustavo Petro, quien citó y plantó a los asistentes, lo que mayor desilusión causó en un grupo de asistentes fue la dinámica en la que se manejó el escenario.

Lo anterior, se resume en que los asistentes señalaron que pese a que el espacio se llamó ‘Diálogos vinculantes’, estos no tuvieron nada de vinculantes, advirtiendo la ausencia de muchas de las comunidades que se esperaron hicieran presencia en el lugar como los afro, los indígenas, y las poblaciones denominadas como vulnerables.

A través de las redes sociales, se popularizó un video, incluso compartido por figuras políticas de oposición como la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, se muestra a una joven que porta un pañuelo verde, símbolo del feminismo y del derecho al aborto, cuestionando la forma en la que se desarrolló el espacio afirmando “sentíamos que hubiesemos podido haber hablado, no hablamos, la juventud no habló … no permitieron el diálogo”.

“¿Esto es un diálogo vinculante?”, cuestiona en el video a viva voz la joven quien reconoce que en el espacio no se hicieron presentes algunos de los sectores sociales que estaban convocados como los afropalenqueros.

Tal y como lo denuncia la mujer en el video, el espacio convocado físicamente en la Plaza Nuñez, que comunica al Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, resultó ser un fracaso, pues no cumplió con el objetivo planteado en su formulación: “un diálogo diverso, amplio y multicolor por los territorios”

Dicho escenario, en el que supuestamente todos los habitantes de los municipios, tendrán la oportunidad, sin distinción de raza, edad, género y clase social, de plantear sus inquietudes y necesidades, tiene como objetivo nutrir las bases para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, según lo advirtió Planeación Nacional.

En el mensaje publicado por la representante Arbelaez, esta señaló, basada en la misma experiencia de los asistentes que “en los famosos diálogos vinculantes lo que menos importa es escuchar la gente”, calificando a su vez que lo ocurrido en Bogotá fue “un fracaso, un monólogo, con pobre convocatoria y como para variar el Presidente Petro los dejo metidos”.

A través de las redes sociales otros políticos de oposición, como el concejal de Bogotá Papo Amín, refirieron el fracaso del espacio refiriéndose a la baja convocatoria, afirmando que “esperaban más 5 mil personas y no han llegado ni 800″, lamentando a su vez que la alcaldesa de Bogotá y los asistentes fueran irrespetados de esa forma por el presidente al dejarlos ‘plantados’; una conducta que ya comienza a ser recurrente en el mandatario, quien incluso antes de su posesión tuvo un gesto similar con todos los alcaldes del país convocados en capital por Fedemunicipios.

Por su parte, algunos congresistas afines al gobierno Petro, como la representante por Bogotá, María Fernanda Carrascal Rojas, aplaudieron el espacio, y destacaron las conclusiones que allí se lograron, recordando que en la región centro, el espacio planteado por el gobierno refirió la necesidad de trabajar en temas como Educación, Salud y Seguridad.

En el marco del evento, otro grupo de ciudadanos, en un hecho que también quedó consignado en un video que circula a través de las redes sociales, se manifestaron en contra del proyecto de la ‘región metropolitana’, la protesta se presentó mientras intervenía en la tarima principal la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López.