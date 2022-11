Enrique Gómez Martínez llama a los organizadores de las marchas contra Petro a “dejar las rencillas y divisiones”

Las movilizaciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro en sus primeros 100 días de administración han sido lideradas por dos grupos de ciudadanos que, contrario a lo que se pensaba, están divididos. Esta semana pasaron de las rupturas internas a los señalamientos en público.

Uno de los grupos lo lidera Pierre Onzaga, un arquitecto bogotano que, a través de las redes sociales, conformó una red ciudadana de colombianos que están indispuestos por la forma cómo arrancó Petro su administración. Las reformas políticas, entre ellas, la tributaria, han sido su principal razón para marchar.

El otro equipo lo lidera el antioqueño Andrés Rodríguez, conocido como ‘El Guri’, el hombre que por poco lleva al alcalde Daniel Quintero a las urnas tras un un proceso de revocatoria de mandato tras la consecución de más de 200.000 firmas que validaron el proceso democrático.

Aunque cada uno va por su lado, las intenciones son las mismas: demostrar en las calles el nivel de descontento de la ciudadanía contra Petro. Sin embargo, a medida que las movilizaciones toman fuerza, los grupos se han separado. La última semana de octubre no lograron ponerse de acuerdo para organizar una sola concentración y ambos las convocaron en fechas distintas, una estrategia que salió mal porque los participantes se confundieron y quienes salieron un día no lo hicieron el siguiente.

Las diferencias estallaron porque Andrés Rodríguez, junto con un grupo de líderes asistió a un encuentro con el viceministro del Interior, Gustavo García, para hablar de los permisos de una nueva concentración este sábado 19 de noviembre.

Desautorizamos cualquier negociación de la tal mesa esa y salvación nacional con @petrogustavo ese siempre fue el objetivo!? Descubiertos. Nadie los nombró para ir a negociar en nombre de los colombianos! Este 21 de nov #fueraPetro #RenunciePetro pic.twitter.com/IFtlCNP8Nl — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) November 19, 2022

Onzaga se molestó e interpretó el encuentro como una negociación bajo la mesa con el Gobierno Petro. “Desautorizamos por complejo cualquier negociación de la tal mesa esa y Salvación Nacional con Gustavo Petro. ¿Ese siempre fue el objetivo? Este 21 de noviembre fuera Petro”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

“Ellos no representan a la gran marcha nacional. Sepan señores de esa tal mesa que ustedes no convocaron las tres marchas en Colombia, sino una, la más pírrica, fue un fracaso. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para convocar a un diálogo con el gobierno, ustedes no representan la gran marcha nacional”, añadió. Y le envió un mensaje a Enrique Gómez, presidente de Salvación Nacional. “Queremos decirle que reprobamos por completo que se quiera abrogar la movilización social. Esta marcha es de los colombianos, no Salvación Nacional”.

Pierre, amigo, la división no es el camino. Nadie tiene el monopolio de la protesta. La reunión de ayer, del Gury con el vice fue para garantizar la seguridad de la marcha y nuestra llegada a la Plaza de Bolívar. El futuro es la unión, conversemos. Trabajemos por Colombia pic.twitter.com/dYiycEKaXM — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) November 19, 2022

Enrique Gómez, quien marchó este sábado en una movilización en Bogotá, reaccionó a los señalamientos de Onzaga. “Amigo Pierre: te quiero, te admiro, nadie tiene el monopolio de la protesta, tú tampoco lo tienes. El Gobierno quiere quitarnos la posibilidad de llegar a la Plaza de Bolívar a todos los ciudadanos. Por eso, Andrés, El Guri, acertadamente fue a hablar con el viceministro para rechazar la solicitud del Gobierno de cambiar el lugar de terminación”.

Le pidió además “dejar la rencilla y la división, hagamos un calendario unido, un día al mes para protestar contra el gobierno de Petro, para protestar por las malas reformas y el Congreso cómplice, vendido y traidor que siempre anda respaldando a los gobiernos por muy malos que sean. Unión a todos los colombianos porque vamos a sacar el Pacto Histórico del poder. Pierre te quiero mucho”.

Las divisiones entre ambos grupos son tan evidentes que no se ponen de acuerdo para movilizarse y terminan haciendo varias concentraciones que ya desgastan a los participantes.