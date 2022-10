Video | Indignante: motociclista que atropelló a una adulta mayor en Popayán huyó

En la ciudad de Popayán (Cauca) se presentó un terrible accidente de tránsito que quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector.

Se puede ver a una adulta mayor cruzar una calle del barrio Empedrado con una bolsa y una canasta en sus manos, cuando de repente aparece un motociclista a alta velocidad y la atropella.

Descaradamente, el sujeto se percata de lo sucedido y emprende la huida sin auxiliarla. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando al responsable para dar con su paradero y respectiva captura.

Sobre el hecho, vecinos del sector donde ocurrió el siniestro vial comentaron que la comunidad ayudó a la mujer y la trasladaron a la Clínica Santa Gracia, donde la están atendiendo y al momento su salud es estable.

Cabe recordar que el pasado sábado 15 de octubre, en horas de la madrugada, se registró un accidente en la vía Panamericana entre Pasto y Mojarras. Allí, un bus intermunicipal, al parecer, perdió el control dejando como saldo 20 personas muertas y 15 más heridas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

SEMANA logró hablar con Diego Torisca, de 39 años de edad, ayudante del conductor del bus intermunicipal, quien también iba en el vehículo. Relató los angustiosos momentos que vivió en el accidente, en el cual según detalló desde el hospital en donde está siendo atendido, salió expulsado por una ventana cayendo a un barranco y perdiendo el conocimiento.

“Yo salí expulsado del bus y como ahí hay una baranda, cuando caigo sobre esa baranda que tiene el bus, ahí salgo expulsado del bus por la ventana y quedé en un hueco con matorrales, herido”, sostuvo el ayudante.

Y agregó en su relato con SEMANA: “Yo no recuerdo nada, no recuerdo nada, desperté fue en el hospital y abro los ojos y yo ya estaba en el hospital y fue gracias a un compañero que me vio y me trajo al hospital”.

El sobreviviente al accidente señaló que pudo salvarse ya que se encontraba en una zona del bus en el que había camarotes en la parte de atrás. Señaló que si estuviera en otra zona del bus, su destino hubiera sido distinto, al manifestar “es un milagro que esté vivo”.

Además, frente a lo que se ha dicho en redes sociales, que el vehículo del accidente no estaba en regla, el ayudante del conductor al que tuvo acceso SEMANA indicó que al bus se le había hecho una revisión técnico-mecánica antes de realizar la ruta por la vía de Nariño.

“El bus estaba en regla, porque nosotros le hicimos revisión de frenos, yo sé que lo que pasó en el accidente fue una falla mecánica y además cada vez que el carro va a salir se le hace una revisión, nosotros salimos de Cali hasta Tumaco y eso salió el mismo día”, puntualizó.

Dijo que por la dureza del choque, debe tener terapias psicológicas para superar el trauma que le dejó el accidente de tránsito, el cual, según sus propias palabras, “será difícil de olvidar y salir adelante”.

“Fue muy duro cuando salí expulsado; es más, me golpeé la parte de la cara y otras partes más del cuerpo, fue tan fuerte que intento recordar, pero no recuerdo nada, tengo una fractura en la mano, en el pecho me golpeé y en la cabeza me tienen que hacer un tac, para descartar que tenga algo”, mencionó Diego Torisca.

También dijo: “Debo agradecer a Dios por darme una nueva oportunidad de vivir, de ver a mi familia; lamentablemente pasó esto, créame que yo no voy a poder superar esto, la psicóloga me dijo que debo intentar superar esto, pero es muy difícil”.

Y aprovechó la entrevista con SEMANA para enviar un mensaje a los familiares de las personas que murieron en el accidente: “Mucha fortaleza y que Dios los ayude, porque la verdad lo que pasó fue muy duro, muy duro”.