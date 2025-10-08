Suscribirse

Atlántico

Asesinan a integrante de la UNP en Atlántico: estaba atado de las manos y quedó en una trocha

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

8 de octubre de 2025, 1:02 p. m.
Sitio donde hallaron a un hombre dentro de una nevera sin vida en Soledad.
Las autoridades investigan lo ocurrido. | Foto: SEMANA

Los asesinatos no cesan en el departamento del Atlántico. La nueva víctima de estos hechos violentos fue identificado por las autoridades judiciales como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años de edad, quien era integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la Policía, el hombre fue encontrado en la trocha conocida como Uvero, que es jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, donde estaba el cuerpo sin vida y con un disparo en su cabeza.

Además, estaba atado de sus manos, lo que presumen los investigadores judiciales es que habría sido torturado antes de quitarle la vida de un disparo en su cabeza. La víctima de este hecho de violencia es natural de Aracataca, Magdalena.

Contexto: Intentan asesinar a exoficial de la Policía vinculado con Papá Pitufo en Barranquilla: hubo una impresionante balacera
Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años de edad, integrante de la UNP asesinado.
Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años de edad, integrante de la UNP asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía del Atlántico, quienes acordonaron la zona con el fin de que el equipo de criminalística realizara el levantamiento del cuerpo sin vida.

Los residentes de esta zona del Atlántico están asombrados por lo sucedido y han pedido mayores controles por parte de las autoridades con el fin de poder evitar este tipo de situaciones.

“Antes por esta zona no se registraban esos asesinatos y de un tiempo para acá esto se ha puesto maluco con la seguridad. Dicen que hay seguridad, que más policías, pero por acá no porque en varios pueblos que eran tranquilos en el Atlántico, ya matan y extorsionan sin ningún impedimento”, dijo una residente de la zona.

Contexto: Capturan a hombre tras propinarle una golpiza a mujer en Barranquilla: esto se sabe
Controles de la Policía de Barranquilla.
Controles de la Policía Nacional. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hace unas semanas, el secretario del Interior, José Antonio Luque, precisó que están realizando controles en diferentes zonas del departamento del Atlántico.

“Hoy comenzamos nuestras caravanas de seguridad; ya visitamos Sabanagrande y Santo Tomás y estaremos presentes en cada municipio hasta diciembre. Queremos que estas fiestas sean seguras, que nuestros niños estén protegidos, que evitemos riñas y que cada familia viva una Navidad anticipada con tranquilidad”, indicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arrestan al fundador de una famosa marca minorista de calzado, por supuesta posesión de miles de productos Nike robados

2. ¿Cuánto dinero recibe un ganador del Premio Nobel?

3. Pichingo, de ‘MasterChef’, se pronunció por noticias de su salud y contó verdad de lo sucedido: “Una manera de improvisar”

4. Consulta presidencial del Pacto Histórico, en medio de un limbo jurídico: ¿qué papel adoptarán la Registraduría y el CNE?

5. Reabren proceso por supuesta filtración del despacho de la magistrada Cristina Lombana en caso contra Benedetti

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AtlánticoHomicidioUNPPolicía Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.