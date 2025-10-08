Asesinan a integrante de la UNP en Atlántico: estaba atado de las manos y quedó en una trocha

Los asesinatos no cesan en el departamento del Atlántico. La nueva víctima de estos hechos violentos fue identificado por las autoridades judiciales como Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años de edad, quien era integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la Policía, el hombre fue encontrado en la trocha conocida como Uvero, que es jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, donde estaba el cuerpo sin vida y con un disparo en su cabeza.

Además, estaba atado de sus manos, lo que presumen los investigadores judiciales es que habría sido torturado antes de quitarle la vida de un disparo en su cabeza. La víctima de este hecho de violencia es natural de Aracataca, Magdalena.

Víctor Alfredo Guerrero Moreno, de 40 años de edad, integrante de la UNP asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía del Atlántico, quienes acordonaron la zona con el fin de que el equipo de criminalística realizara el levantamiento del cuerpo sin vida.

Los residentes de esta zona del Atlántico están asombrados por lo sucedido y han pedido mayores controles por parte de las autoridades con el fin de poder evitar este tipo de situaciones.

“Antes por esta zona no se registraban esos asesinatos y de un tiempo para acá esto se ha puesto maluco con la seguridad. Dicen que hay seguridad, que más policías, pero por acá no porque en varios pueblos que eran tranquilos en el Atlántico, ya matan y extorsionan sin ningún impedimento”, dijo una residente de la zona.

Controles de la Policía Nacional. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hace unas semanas, el secretario del Interior, José Antonio Luque, precisó que están realizando controles en diferentes zonas del departamento del Atlántico.