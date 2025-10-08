Suscribirse

Barranquilla

Intentan asesinar a exoficial de la Policía vinculado con Papá Pitufo en Barranquilla: hubo una impresionante balacera

El caso se registró en el barrio Buenos Aires, sur de la capital del Atlántico. Los sicarios huyeron y son buscados por las autoridades.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

8 de octubre de 2025, 12:30 p. m.
Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.
Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona. | Foto: Getty Images

La tarde de este martes, 7 de octubre, se registró una balacera en el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla, donde sicarios pretendían asesinar a Royce Javier Díaz Munive, de 45 años de edad, un mayor retirado de la Policía Nacional que, presuntamente, está involucrado en investigaciones por hechos de corrupción con alias Papá Pitufo.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que el exoficial, quien laboró en la Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla, iba a en su vehículo personal por la calle 45A No. 4 - 85, cuando aparecieron los criminales a bordo de otro vehículo de color vino tinto.

En ese momento, se bajó un hombre armado que lo atacó, pero Díaz Munive logró sacar su arma de fuego personal y respondió al ataque. En la zona se desató una impresionante balacera que causó pánico entre los residentes del sector.

Contexto: Capturan a hombre tras propinarle una golpiza a mujer en Barranquilla: esto se sabe

Según las autoridades, el polémico exoficial había llegado a esa zona porque viven familiares de su compañera sentimental a donde iban a realizar una visita. La mujer ya se había bajado del carro Mazda 3, cuando se registró el intercambio de disparos.

El sicario que se enfrentó con el exoficial huyó con rumbo desconocido en una motocicleta color blanca de marca Kawasaki. Hasta la zona llegó una patrulla del cuadrante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes fueron los primeros responsables de atender el caso.

-
Panorámica de Barranquilla. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Ahora, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) son los que llevan las pesquisas de este caso con el fin de poder identificar a los responsables de este atentado a bala.

Los investigadores judiciales se encuentran realizando entrevistas a los testigos presenciales y haciendo un barrido de la zona para revisar las cámaras de seguridad de este sector para determinar cuál fue la ruta de llegada y la de escape de estos criminales.

