El Canal Regional Telecaribe está recibiendo hojas de vida para seleccionar al próximo gerente

El Canal Regional Telecaribe informó que, a partir de este lunes 3 de abril y hasta el próximo 10, estará abierta la recepción de hojas de vida para aplicar a la Convocatoria Pública y Abierta para la selección de Gerente del Canal.

En el sitio web www.telecaribe.co los interesados podrán encontrar los términos de la convocatoria, con sus requisitos, plan de trabajo, anexos y toda la información necesaria para aplicar al cargo. Los documentos solicitados deben ser enviados al correo electrónico archivo@telecaribe.com.co con plazo hasta el próximo lunes 10 de abril.

De acuerdo con las directivas, no podrán participar en la convocatoria pública quienes se encuentran sancionados por los organismos competentes del Estado, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos conforme a la Constitución Política y la Ley, y para ser elegidos o designados miembros de juntas o consejos, gerentes o directores de entidades descentralizadas conforme lo dispone el Decreto 128 de 1976.

Telecaribe es el canal regional del Caribe. - Foto: .

Para el efecto, deberán aportar con su hoja de vida manifestación bajo la gravedad del juramento de no estar inhabilitados o incursos en causal de incompatibilidad, y aportar igualmente, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, y certificado de antecedentes judiciales, y de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional.

Desde el Canal Regional explicaron que la valoración de formación, experiencia, y competencias laborales, es un instrumento dentro del proceso de selección que permite determinar la idoneidad de los aspirantes al cargo.

La identificación, requisitos y las funciones para el cargo son los señalados en el Manual de Funciones por Competencias de Telecaribe, que los interesados encontrarán en el sitio web oficial del canal regional: www.telecaribe.co

Telecaribe es un canal de televisión abierta de la región Caribe. Fue fundado el 28 de abril de 1986 en Valledupar y ha estado activo desde ese momento. La señal cubre los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira. Su accionista mayoritario es la Gobernación del Atlántico y es una empresa de carácter público.

¿Por qué no hay gerente?

El gerente encargado de Telecaribe, Alfonso De la Cruz Martínez, es investigado por la procuraduría por presunta alteración de la información consignada en su hoja de vida.

Según el documento de la Procuraduría, el investigado “no solo no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”.

Por otro lado, también indicó que el funcionario habría ingresado a la junta administradora regional del canal de una manera errónea, motivo por lo que la experiencia laboral que afirma tener en su currículum no está plasmado en la realidad y, por consiguiente, él no cumpliría con los requerimientos exigidos para el cargo que tiene.

Alfonso De la Cruz Martínez, gerente encargado de Telecaribe. - Foto: Twitter: @alfonsodelacru

El primer paso de esta investigación será la solicitud de pruebas documentales y testimoniales para confirmar la presunción de inocencia de De La Cruz Martínez frente a las conductas irregulares. “Su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”, puntualiza la entidad.

Hace más de un mes, De la Cruz fue elegido como gerente del cargo luego de la renuncia de Mabel Moscote, quien se estaba desempeñando en ese rol durante el periodo que compete 2020-2023. Su dimisión también se presentó por otra investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Mabel Moscote, exgerente de Telecaribe. - Foto: Telecaribe

Moscote fue la primera mujer en desempeñar el cargo de la gerencia. También fue gerente regional de la Administración Postal Nacional entre 2002 y 2004. Luego, fue secretaria general de Telecaribe durante cinco años y, por último, el puesto que tuvo antes de volver a la empresa de comunicaciones fue la de asesoría jurídica del Instituto de Tránsito del Atlántico desde 2012.

La entidad indicó que encontró irregularidades en la convocatoria 004 que pretendió adelantar un proceso licitatorio. La indagación partió de una denuncia de un medio de comunicación bajo reserva que sostuvo que los funcionarios de Telecaribe estaban pidiendo entre el 25% y 40% de los productores. Por lo que la ejecutiva fue investigada para demostrar si cumplió o no la actuación administrativa, más en un caso cuando hay ciertas normas que rigen las contrataciones de servidores públicos.