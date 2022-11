Habitantes del Caribe Verde rechazaron la reubicación de los damnificados y bloquearon la Circunvalar en Barranquilla

Lo que ha sido una gran noticia para algunos ciudadanos en Barranquilla se ha convertido en motivo de descontento para otros que dicen verse afectados por la reubicación de familias damnificadas por la ola invernal en su sector, por lo que hicieron plantones que causaron gran congestión vehicular en el norte de la ciudad

Al mediodía de este viernes 25 de noviembre, la comunidad de Caribe Verde, una zona limítrofe con la Avenida Circunvalar, protestó en rechazo a la construcción de edificios residenciales para otorgar viviendas a esas personas. El argumento de quienes bloquearon con llantas, ramas y otros objetos la carretera, es que una situación similar se registró ya en la ciudad y el lugar donde fueron ubicadas las viviendas se convirtió en un nicho de inseguridad.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️ Manifestantes bloquean la avenida Circunvalar, a la altura de Caribe Verde, sentido norte - sur 🚨. Orientadores y @PoliciaBquilla realizan asistencia 👇. pic.twitter.com/RJe23qGJL0 — Secretaría de Tránsito de Barranquilla (@TransitoBaq) November 25, 2022

En los carteles que sostenían varios de los protestantes aseguraban que no se trataba de rechazo a la comunidad afectada por las lluvias ni de “estigmatización”, pero que no estaban de acuerdo con la decisión porque ni siquiera fueron notificados con anterioridad.

“Como comunidad no estamos de acuerdo y estamos haciendo una protesta pacífica porque están violentando nuestro derecho, porque debían primero socializarnos y deben solucionarnos a nosotros primero las necesidades que tenemos acá”, dijo una mujer participante de la protesta en entrevista al medio local Zona Cero.

Según la mujer, en la zona viven 46 mil habitantes y las condiciones no son del todo óptimas, “una sola patrulla de la Policía, no hay centros de salud y no hay CAI”.

Otro de los argumentos, además de que alegan que podría incrementarse la delincuencia que ya atraviesan en la zona, es que muchos compraron sus viviendas en un alto costo, pese a haber sido beneficiados con subsidios del Gobierno nacional y dicen que no es justo que se regalen casas en el sector.

“Si de verdad quieren ayudar a los damnificados de corazón, colóquelos en un sitio donde estén mejor, no acá,donde ni siquiera aparecemos como barrio y no nos han cumplido con lo que nos prometieron”, anotó otra mujer en medio del bloqueo.

La propuesta de entregar viviendas a las familias damnificadas la hizo el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, ante el Gobierno nacional y el pasado viernes, 18 de noviembre, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, estuvo en la ciudad de Barranquilla visitando junto al alcalde de la ciudad los terrenos que serán destinados allí para la realización de las viviendas.

El alcalde Pumarejo y la ministra de Vivienda estuvieron acompañados en el recorrido por la secretaria de Planeación del distrito, Diana Mantilla; el director de Desarrollo Urbano e Inmobiliario de la Fundación Santo Domingo, Juan Diego Céspedes; el senador Mauricio Gómez y el presidente de Camacol, Jorge Segebre, y con ese acto quedó oficializado el compromiso.

Precisamente el lote que se escogió fue en la zona de Caribe Verde, explicaron que son 4,3 hectáreas y el espacio tiene una capacidad para construir entre 400 y 500 viviendas, incluso ya cuenta con estudio de suelo, que indica que tiene condiciones para habitarlo y para que pronto tengan accesos a servicios públicos como agua, energía y gas. Asimismo, fue escogido un lote contiguo al casco urbano de Juan Mina, que tiene 9 hectáreas. Ambos son propiedad del distrito.

“Estamos con la ministra diseñando lo que podría ser una estrategia para que el presidente la tome como iniciativa y, al mismo tiempo, mostrando algunos lotes que podrían servir, uno al lado del internado Monseñor Víctor Tamayo, otro en Juan Mina y otros más, donde le hemos ofrecido al Gobierno que estamos listos para apoyar y darles una solución a estas familias que están tan necesitadas”, dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en ese momento.