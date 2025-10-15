Suscribirse

Habla familia de recluso asesinado en cárcel de Barranquilla: revelan detalles impactantes de la violenta riña

El hecho se registró en la cárcel Distrital El Bosque. Las autoridades investigan lo sucedido.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de octubre de 2025, 2:08 p. m.
Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla.
Cárcel Distrital de Varones El Bosque, en Barranquilla. | Foto: Colprensa

Desde las afueras de las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, los familiares de Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años, el recluso asesinado en medio de una riña en la cárcel Distrital El Bosque, entregaron detalles de lo sucedido.

Guadalupe Vergara, hermana del asesinado, habló con Zona Cero y entregó detalles preocupantes del asesinato, pues asegura que nadie le da razón de la pelea que se registró en el interior de este establecimiento carcelario.

“Queremos esclarecer la muerte de mi hermano, porque hasta el momento ni la cárcel se ha comunicado con nosotros para darnos ningún reporte. Nosotros nos enteramos porque nos avisaron unos terceros, pero no por medio de ellos”, dijo la mujer visiblemente afectada.

Contexto: Caos en la UniAtlántico: prenden fuego y causan destrozos por elecciones del nuevo rector

La mujer señaló como directo responsable del asesinato a un sujeto identificado por las autoridades como José Euclides Flórez Blanco, alias El Ñeco, quien tiene varias anotaciones judiciales por diferentes delitos.

“El diagnóstico del Hospital todavía no nos lo han dado, hay un misterio con el caso de mi hermano, solo sabemos que lo apuñalaron en el cuello, en el pecho y en uno de sus brazos. Nos dijeron que fue un interno que estaba con él en la misma celda el que le dio las puñaladas. A ellos los metieron juntos porque había tenido una pelea ese mismo día”, aseguró a Zona Cero.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I

Los seres queridos del recluso indicaron que cuando ellos llegaron al centro asistencial a donde lo auxiliaron, el cuerpo ya no estaba ahí, sino que lo habían trasladado hasta Medicina Legal, que tendrá la última palabra de las razones de la muerte.

“Cuando llegamos al hospital no nos dieron ninguna razón. Tampoco nos dejaron ingresar y nos dijeron que ya no se encontraba el cuerpo ahí. Después nos enteramos de que ya lo habían trasladado para acá para Medicina Legal”, explicó la mujer, quien insiste que deben investigar lo sucedido.

Contexto: Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, tiene un hijo de 33 años, según lo confirma un fallo judicial
Camino El Bosque, donde murió el recluso.
Camino El Bosque, donde murió el recluso. | Foto: MIRED IPS.

Se conoció que la víctima mortal estaba recluida en ese lugar por el delito de hurto desde hace cuatro años y estaban a la espera de una audiencia de vencimiento de términos.

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este caso que alteró el orden público de este centro de reclusión.

