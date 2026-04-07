Incautan más de 211.000 fármacos avaluados en casi $4.000 millones: eran traficados en Barranquilla y Bogotá

Los operativos en contra del tráfico ilegal de medicamentos en Barranquilla y Bogotá no se detienen por parte de la Policía Nacional. Este martes, 7 de abril, se conoció que quedó al descubierto una red dedicada a la falsificación y comercialización de fármacos sin cumplir los requisitos sanitarios.

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En medio de operativos simultáneos, la Policía Nacional capturó a tres personas y decomisó más de 211.000 unidades de medicamentos.

“En operativos adelantados por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, se logró la captura de tres personas y la incautación de 211.000 unidades de medicamentos”, informó la Policía Fiscal y Aduanera.

Operativo de la Policía. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los operativos fueron realizados en el centro de Barranquilla, donde unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dian, la Fiscalía y representantes de la industria farmacéutica, llevaron a cabo registros y allanamientos para frenar el comercio ilegal de estos productos.

Y es que los medicamentos que fueron incautados están avaluados en cerca de $3.926 millones.

“En las últimas horas, uniformados (…) lograron la incautación de 211.000 unidades de medicamentos, avaluados comercialmente en $3.926.304.000”, precisó el informe.

Los investigadores judiciales hallaron medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de alto costo y otros de uso institucional que estaban siendo desviados al mercado ilegal.

“Los uniformados hallaron medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de alto costo (…) que no cumplían con los requisitos legales vigentes para su comercialización”, detalló la Policía.

Elementos decomisados. Foto: Suministrado a SEMANA.

Desde la Policía precisaron que con este operativo lograron afectar a una red criminal denominada Contraste, quienes son señalados por las autoridades de afectar la salud pública falsificando y distribuyendo medicamentos en droguerías de la capital del país y la región Caribe.

“Se logró la desarticulación de la organización criminal denominada ‘Contraste’, mediante la captura de tres personas, quienes habrían afectado la salud pública en aproximadamente $2.500.000.000”, señalaron las autoridades.

Esta red criminal obtenía medicamentos de uso institucional de manera ilícita, los falsificaba y luego los introducía en el mercado, exponiendo a los ciudadanos a consumir productos sin garantías sanitarias.

“Esta organización delictiva obtenía de manera ilícita medicamentos de uso institucional; adicionalmente, los falsificaba y los distribuía para su comercialización en droguerías”, advierte el boletín.

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“Con estas acciones buscamos salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, garantizando que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por las autoridades sanitarias”, afirmó el mayor Jhon Fredy Rodríguez Cetina, subdirector de Gestión e Investigación de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Desde la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera reiteraron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía al momento de adquirir medicamentos:

• Comprar únicamente en establecimientos autorizados.

• Evitar adquirir productos en plataformas digitales no verificadas o de procedencia desconocida.

• Desconfiar de precios significativamente bajos, ya que podrían indicar productos falsificados o ilegales.

• Consumir únicamente medicamentos prescritos por profesionales de la salud.