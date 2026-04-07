Una mujer muerta y dos jóvenes heridos tras impresionante ataque a bala en Polonuevo, Atlántico

La violencia no cesa en el departamento del Atlántico. La noche de este lunes, 6 de abril, en el municipio de Polonuevo se registró el asesinato de una mujer por parte de sicarios que llegaron hasta su lugar de residencia. En ese mismo ataque a bala terminaron heridos dos jóvenes.

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La víctima de este atentado fue identificada por las autoridades como Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años, quien recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el homicidio ocurrió exactamente sobre las 7:30 de la noche, en la calle 9 con carrera 13, barrio Camilo Torres de esta población del Atlántico.

Entretanto, los lesionados fueron trasladados hasta las instalaciones de un centro asistencial cercano, donde fueron estabilizados. Es un joven de 21 años y un adolescente de 17 años de edad.

“Unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables”, dijo la Policía del Atlántico por medio de un comunicado.

Asimismo, hicieron una invitación para que la ciudadanía pueda entregar información que permita la plena identificación de los responsables de estos hechos que generan terror entre la comunidad que está exigiendo mayores controles.

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(Imagen de referencia) Las víctimas recibieron varios impactos de bala. Foto: Colprensa

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, detalló la institución.

Hay que decir que este nuevo hecho de violencia ocurre en medio de una guerra entre organizaciones criminales en el Atlántico, como lo son Los Pepes y Los Costeños o el llamado Bloque Resistencia Caribe. Aunque las autoridades avanzan con las pesquisas, se espera que puedan determinar si este caso tiene o no relación con la pugna entre estas bandas.