Revelan petición que le hicieron hijos a mujer que fue hallada muerta en un taxi en Barranquilla: prima contó todo

El pasado Viernes Santo, 3 de abril, vecinos del barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de Barranquilla, reportaron a las autoridades que una mujer estaba sin vida al interior de un taxi. Se trataba de Evilena María Ortiz Mendoza, quien había sido reportada como desaparecida tras haber salido de su vivienda ubicada en el municipio de Soledad, en compañía de su pareja sentimental.

Ahora, mientras avanza la investigación para dar con el paradero del presunto asesino de la mujer de 42 años, se conoció el testimonio de Heidy Mendoza, prima de Evilena María.

En declaraciones al portal Zona Cero, la familiar de la mujer asesinada indicó que el presunto sospechoso del crimen, y pareja de Evilena María, solía celarla, a tal punto que no le permitía tener celular ni redes sociales.

“Él se tomaba muy a pecho las ‘mamaderas de gallo’ de los amigos que decían que Evilena le era infiel, pero era algo que no era cierto. Él la celaba mucho, no tenía celular, ni redes sociales le dejaba tener; fue su primer novio. Nunca tuvo a más nadie y a pesar de que la celaba, ella decía que lo amaba", compartió Mendoza, según el portal citado anteriormente.

El taxi donde fue hallada muerta Evilena María Ortiz Mendoza. Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @JoseGranadosF

La prima de la mujer asesinada también reveló cuál fue la última petición que le hicieron los hijos a Evilena María, antes de que ella saliera en el taxi en el que apareció muerta.

“Los hijos le dijeron esa noche que no fuera, pero ella salió y se montó en el taxi y se marcharon”, resaltó Mendoza en Zona Cero.

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Video sería clave para esclarecer todo

Horas después del hallazgo del cuerpo sin vida en Barranquilla, el medio regional El Heraldo compartió un video en el que se observó a quien sería el asesino saliendo del taxi en el que fue hallada muerta Evilena María.

En las imágenes se puede ver que el vehículo se parqueó a un costado de la calle, apagó las luces y luego de aproximadamente 13 segundos, del puesto del piloto descendió un hombre. Al parecer, se trataría Erick Jair de Alba Conde, de 43 años.

Crimen en Simón Bolívar: revelan video de hombre saliendo del taxi en el que fue hallado el cadáver de la víctima ➡️ https://t.co/r17BGLljSh pic.twitter.com/tn5EJ72uD5 — EL HERALDO (@elheraldoco) April 3, 2026

Las autoridades están tras la pista de este individuo que, al parecer, habría huido hacia departamento del Magdalena o La Guajira, luego de haber abordado un bus.