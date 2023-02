Karatecas atlanticenses obtuvieron 20 medallas en torneo nacional que se realizó en San Andrés

Desde el 1 al 5 de febrero varios karatecas del país se dieron cita en el archipiélago de San Andrés para competir en un torneo nacional. El departamento del Atlántico conquistó 5 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce en categorías mayores y juveniles de las modalidades de Kata y Kumite.

Las medallas de oro del Atlántico en el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes se las llevaron los juveniles: Laudith Cabrera, Shadia Gomez, Isaac Barrios, y Gabriela Herrera quién obtuvo el “doble triunfo dorado”. Además de Alexander Pinzón quien se coronó subcampeón en la categoría sub-21.

El departamento del Atlántico conquistó 5 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce - Foto: A.P.I

Los mayores de la modalidad de combate volvieron a conquistar con la medalla de plata de Yerwin Mercado en los +84kg y los dos bronces por Natalia Bernal en los -61kg y Magda Álvarez en – 50kg. Mientras que los “kateros” demostraron su fuerza en el podio nacional con los dos bronces de los equipos masculino y femenino, conformado por Jesús Maury, Juan Velandia, Juan Castilla, Vanessa Martínez, Shirly Mercado y Laudith Cabrera, respectivamente.

El evento sirvió como clasificatorio a la Selección Colombia con miras a futuros eventos internacionales y como preparación para los próximos Juegos Deportivos Nacionales a desarrollarse a fin de año en Manizales.

Otras medallas

Medallas de plata de Junior y Cadete:

• Kata equipo femenino Junior (shadia, lorelain, Dana)

• Kata equipo masculino Junior (Juan, Aaron, Miguel)

• Lorelain Acosta - Kumite Junior

• Juan Sebastián Blanco - Kumite Cadete

• Shadía Gómez – 2 de plata

Las preseas se obtuvieron en categorías mayores y juveniles de las modalidades de Kata y Kumite. - Foto: A.P.I

Medallas de bronce

• Emilio Mercado Kumite Junior

• Shadia Gómez Kata individual

• Samuel Cotes Kata

Karateka ejecutado en Irán

A principios de enero dos presos fueron ejercutados en Teherán, capital de Irán. Uno de ellos respondía al nombre de Mohammad Mehdi Karami, capturado el pasado mes de noviembre tras ser señalado de participar en el asesinato de un paramilitar, durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

“Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados”, indicó Mizan Online, la agencia de información del poder judicial.

Mohammad-Mehdi Karami habla en una sala del tribunal antes de ser ejecutado en la horca, junto con Seyyed Mohammad Hosseini, por presuntamente matar a un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas - Foto: via REUTERS

A pesar de las peticiones de Mashallah, la ejecución fue autorizada por el régimen y finalmente el karateca pasó a la horca, generando gran impacto entre los que recordaban aquella estremecedora declaración de su progenitor.

Ante esto, miles de reacciones se han conocido por medio de las redes sociales, como la de su padre, quien aparece arrodillado en la calle, cerca a una especie de altar que hicieron en honor a las dos víctimas, adornado con flores y fotos. Entre los lamentos de los presentes destaca el de Mashallah, que, al recibir una foto de su hijo, eleva las manos al cielo y rompe en llanto para darle el último adiós.

Cabe recordar que el padre de este deportista denunció que su hijo nunca tuvo el derecho de elegir un abogado. “Ellos dijeron que era legal, pero no me permitieron buscarle un abogado. Pedí y argumenté, pero, a pesar de todo lo que hice, ellos no me dieron respuesta”, aseguró.

DANS LE COULOIR DE LA MORT. Karateka de renom, Mohammad Mahdi Karmi a été condamné lundi à la peine capitale en compagnie de 4 autres co-accusés pour avoir tué un milicien pro-régime bassidji le 3 novembre près d’un cimetière de Karaj. Il n’a que 22 ans.pic.twitter.com/KsqnfdVQDh — Armin Arefi (@arminarefi) December 9, 2022

“El abogado que le dieron me dijo que podía contratar a otro, y yo le dije ‘sí, eso es lo que quiero porque tú no has hecho nada para defender a mi hijo, tú no preparaste la defensa’”, añadió.

Con el eco de estas noticia a nivel mundial, su mismo padre reveló cuáles fueron las últimas palabras de Mohammad Mehdi Karami.

“Él me llamó el miércoles, a las 2:00 p.m., y me dijo: ‘Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa’”, contó el padre.

“Ellos pueden condenarlo a dos cadenas perpetuas, a 50 años en prisión, pero yo quería saber que él seguía respirando”, agregó en forma de reclamo.

Además de ello, el progenitor del deportista contó una charla que tuvo con él por la supuesta participación en dicho asesinato. “Yo le preguntaba ‘¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?’ y él me decía ‘Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...’”.