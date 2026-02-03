El saldo más reciente de las autoridades en Santa Marta, de la tarde de este martes, 3 de febrero, asegura que tres personas han muerto en medio de las emergencias por las lluvias, 15 barrios se vieron afectados, más de 24 viviendas se vieron averiadas en el sector de Vista al Mar, Gaira y en el corregimiento de Minca.

Por esta razón, el alcalde Carlos Cuello Pinedo declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta para poder atender a los cientos de afectados.

🔴EN VIVO | Fenómeno de La Niña en Colombia: estos son los municipios en alerta roja en el país; siga en directo

“He dado instrucciones a todo el gabinete para estar en territorio, en cada barrio, acompañando a nuestra gente y dando respuesta directa a la emergencia. Lamento profundamente las vidas que se han perdido y las familias que han resultado afectadas. A todas ellas, nuestra solidaridad y apoyo. No están solos. Esta administración estará presente y los respaldará de manera permanente”, dijo el mandatario en la red social X.

Las tres personas fallecidas fueron identificadas como Ricardo Antonio Rueda Atehortúa, su mamá Zulma Atehortúa y su vecino, un reciclador conocido como don Evelio.

Cuentan en Gaira, donde vivían, que Ricardo, un avesado boy scout, murió en la madrugada cuando intentaba socorrer a su mamá y a otros vecinos.

¿Por qué ocurre el fenómeno de La Niña? Estas son sus principales causas

La Universidad del Magdalena emitió un comunicado para lamentar estos hechos.

“Ricardo, graduado del Programa de Administración de Empresas, será recordado por su espíritu de servicio, su compañerismo y su responsabilidad”, dijo la Universidad.

Buque encallado

La situación es tan grave que, producto del incremento de los niveles de las olas, las condiciones climáticas y la altura del oleaje, un buque quedó encallado en la playa Los Cocos.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que la embarcación está siendo objeto de un rescate. “El buque no transportaba combustible, carga ni líquidos contaminantes”, aclaró la entidad.

En esa ciudad, el balance, en vez de mejorar, cada vez se muestra más crítico.

En 24 horas, entre las 7 a.m. del lunes y las 7 a.m. de este martes, las autoridades registraron precipitaciones “de más de 130 milímetros, una cifra bastante considerable que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y autoridades en este territorio”, dijo la Alcaldía.

Emergencias en Santa Marta por las lluvias. Foto: Alcaldía de Santa Marta.

“Esta situación ha dejado incomunicado al departamento de Magdalena con La Guajira, porque se registró una corriente súbita en el río Mendihuaca y un puente se agrietó totalmente, lo que obligó a las autoridades a restringir el paso vehicular por esta estructura”, añadió.

Además, reportaron 20 viviendas totalmente afectadas en sectores como Buritaca, Guachaca y Altos de Calabazo, también avalanchas y deslizamientos.

¿Cuáles son las principales ciudades afectadas por el frente frío en Colombia? Así estará el clima durante las próximas horas

En Minca, sector Villa Rey, al menos 17 viviendas se vieron afectadas y personas con heridas leves.

Y en el corregimiento de Taganga, la emergencia afectó directamente a la comunidad pesquera, con más de 20 lanchas afectadas, pérdida de chinchorros y artes de pesca, además de daños estructurales en viviendas y deslizamientos que requieren intervención con maquinaria pesada.

Por último, se presentaron derrumbes que obstaculizaron la vía en Bonda, veredas como Boquerón, La Lisa, El Limón y Tierra Linda.