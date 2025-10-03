Suscribirse

Barranquilla

Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas dentro de una barbería en el sur de la ciudad

El ataque a bala ocurrió en medio de la polémica tregua entre Los Pepes y Los Costeños.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 11:08 p. m.
Tres hombres, asesinados en el barrio Pinar del Río, en Barranquilla.
Tres hombres, asesinados en el barrio Pinar del Río, en Barranquilla | Foto: Suministrado a Semana

La tarde de este viernes, 3 de octubre, se registró una masacre en el sur de Barranquilla.

El hecho, que cobró la vida de tres hombres, ocurrió dentro de una barbería situada en el barrio Pinar del Río, donde los residentes de la zona vivieron momentos de pánico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra en la zona realizando las respectivas investigaciones del caso.

Noticia en desarrollo…

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

2. “Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

3. La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

4. De la biometría facial al voto digital: ¿cómo se deberían redefinir las elecciones en Colombia?

5. Petro arremete nuevamente contra Trump y estalla por expulsión de colombianos de EE.UU.: “Irrespetuoso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAsesinatos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.