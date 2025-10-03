Barranquilla
Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas dentro de una barbería en el sur de la ciudad
El ataque a bala ocurrió en medio de la polémica tregua entre Los Pepes y Los Costeños.
La tarde de este viernes, 3 de octubre, se registró una masacre en el sur de Barranquilla.
El hecho, que cobró la vida de tres hombres, ocurrió dentro de una barbería situada en el barrio Pinar del Río, donde los residentes de la zona vivieron momentos de pánico.
La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra en la zona realizando las respectivas investigaciones del caso.
Noticia en desarrollo…