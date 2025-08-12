La tragedia ocurrida tras un incendio en el conjunto residencial Flores del Recreo, en Barranquilla, sigue cobrando vidas. Se conoció la identidad de la quinta víctima mortal identificada por las autoridades como Lina María Zuluaga Henao, de 45 años, hospitalizada en la Clínica San Martín, norte de la ciudad.

De acuerdo con lo que se sabe, la mujer sufrió varias quemaduras en su cuerpo, lo que la mantuvo varias semanas en la unidad de cuidados intensivos, pero por la gravedad de las lesiones se produjo su deceso.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia de rigor.

Al parecer, esta emergencia se habría registrado por un cortocircuito en la planta eléctrica del conjunto residencial y que se extendió por todo el lugar.

Y es que el pasado 29 de julio, se conoció que la profesora Kira Molina Romero había fallecido también por la gravedad de las lesiones que sufrió por las quemaduras en sus extremidades.

Kira Margarita Molina Romero, de 55 años, falleció tras incendio en Barranquilla. | Foto: Tomada de Facebook.

“Son de esos momentos en que no quieres escuchar esa noticia. Nos enteramos por parte del hijo de ella, quien está radicado en la ciudad de Medellín, y nos dijo que su mamá se había quemado, que nos fuéramos hacia el conjunto. Allí una vecina nos dijo que la habían llevado a la clínica. Era una mujer alegre, comprometida con sus quehaceres pedagógicos, una hermana inigualable. Era una persona muy especial”, dijo Havit Molina, hermano de la educadora fallecida, en diálogo con Zona Cero tras el deceso.

Las otras personas que murieron en esta tragedia fueron identificadas en su momento por las autoridades como: Yony de Jesús Espitia Jiménez, Giovanna Rodríguez Plazas, de 63 años, y Wilson Mandón Castro, de 60 años.

En su momento, Sebastián Torres, uno de los afectados tras esta grave emergencia, le entregó detalles de esta tragedia a El Heraldo, precisando que fueron momentos de angustia.

“El incendio se propagó hasta el cuarto de la basura, incendió todo lo que vendría siendo bolsas, basuras y demás, y luego el humo empezó a esparcirse por todo el conjunto, porque llegó hasta las torres A, B, C y D, luego llegaron los bomberos mientras íbamos evacuando, pero no sabían ni qué hacer porque todo el mundo estaba histérico”, contó.

Bomberos y Policía rescatando a los lesionados. | Foto: Policía Nacional.