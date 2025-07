Procuraduría pide investigar calidad del agua en playas de Santa Marta tras denuncias por brotes en la piel

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la calidad actual del agua en las playas samarias, pero se espera que las evaluaciones comiencen en los próximos días.

Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, recibe miles de visitantes cada mes. Por ello, cualquier deterioro en las condiciones ambientales de sus playas no solo implica un riesgo para la salud de residentes y turistas, sino también un golpe al sector turístico y la economía local.

Las denuncias

“Yo estaba sentada en la arena, ellos se metieron al mar, hasta ahí todo iba bien, pues como todo, yo fui a disfrutar el agua. Entonces, me metí a bañarme. En ese momento sentí que me picaba la piel: ‘Me pica, me fastidia’”, explicó.