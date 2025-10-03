Reconocido chef se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido en intento de robo

Consternación en Barranquilla por el brutal ataque a puñal del que fue víctima el chef Jaime Ruiz Buelvas, en hechos ocurridos a eso de las 11:00 p. m. del miércoles 1 de octubre en el barrio La Ceiba, suroccidente de la capital de Atlántico.

De acuerdo con medios locales, el profesional de la cocina fue abordado por tres delincuentes en momentos que este se encontraba a pocos metros de su casa, luego de haber salido de trabajar.

Aseguran que los sujetos, al ver que Buelvas se resistía a entregar sus pertenencias, procedieron a atacarlo a puñal, dejándolo gravemente herido.

Por lo tanto, vecinos del sector lo auxiliaron. Sin embargo, a esta hora, Buelvas permanece con pronóstico reservado en el Nuevo Hospital General de Barranquilla.

Según información del medio regional El Heraldo, el chef recibió al menos cinco puñaladas en su espalda.

“Habitantes de la comunidad mencionaron que uno de los presuntos asaltantes, al parecer, responde al nombre de Jhon, quien es conocido con el alias de El Mono. Los moradores del sector manifestaron que la inseguridad se ha estado adueñando poco a poco del barrio La Ceiba, por lo que exigen a la Policía Metropolitana de Barranquilla mayor patrullaje sobre este punto crítico”, resaltaron desde El Heraldo, sobre uno de los presuntos responsables de este hecho.

Ahora, las autoridades, apoyadas en los testimonios de algunas personas y en las cámaras de seguridad de la zona, tratan de dar con el paradero de los tres delincuentes.

Vale mencionar que, a comienzos de esta semana, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la reducción de delitos en esa ciudad, tras los operativos de la Policía contra bandas criminales.

