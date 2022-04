Video | Sicario asesina a una mujer en Barranquilla mientras barría la puerta de su casa

Como Socorro de Jesús Orozco Morrón, de 59 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida tras un atentado sicarial mientras barría la puerta de su casa.

El hecho se registró a plena luz del día en la carrera 5B con calle 44, barrio Buenos Aires, sur de Barranquilla.

La víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta azul, instante en el que el parrillero disparó el arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole la muerte por una bala en la cabeza, al parecer por motivos de préstamos de dinero.

Según familiares de la víctima, Socorro presentaba problemas financieros. En relatos, su hermana dio a conocer que todos los días un hombre iba por la cuota al mediodía, así se dio por enterada este jueves. Sin embargo, nunca pensaron que recibía amenazas y mucho menos que de esta manera terminaría su vida.

El asesinato quedó registrado en una cámara de seguridad.

Una cámara de seguridad grabó el atentado a bala registrado en horas de la mañana de hoy jueves en el barrio Buenos Aires. pic.twitter.com/VLvV4mHBu0 — Hora724Noticias (@h724noticias) April 28, 2022

“Yo me iba a bañar porque me iba a alistar para irme a trabajar, cuando escucho la detonación, pero fue muy raro. Cuando siento que me dice mi hermana: Elizabeth, mataron a Socorro, y yo salí del baño desnuda, me vestí en la calle, cuando la veo con el tiro en la frente. Que dolor tan grande Dios mío”, lamentó su hermana.

Elizabeth Orozco compartió que por siempre recordará a su hermana como una persona alegre. Según cuentan familiares y vecinos, la víctima se caracterizaba por disfrutar de la música. “Mi hermana era feliz oyendo música. Nosotros la regañábamos porque al lado hay un colegio, y le decíamos no te da pena con el profesor y ella decía: ‘nombe, el profesor sabe que a mí me gusta la música’”.

El hecho ha causado gran consternación en la comunidad del barrio Buenos Aires.

La Policía Metropolitana aseguró que adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del asesinato. Este se reportaría como el caso número 16 de mujeres asesinadas en el Atlántico en 2022.

Fleteros dados de baja por la Policía de Barranquilla tienen múltiples anotaciones judiciales

Tras un enfrentamiento con la Policía Metropolitana de Barranquilla, en la mañana del viernes fallecieron dos presuntos fleteros identificados como Ronald Enrique Niño Montero, alias Ronald Suzuki, y Damián Fernando Ramírez, alias Oso Damián.

El caso se presentó luego de que los sujetos, presuntamente, habrían atracado a un hombre que acababa de retirar $20 millones, lo que permitió que la Policía iniciara la persecución.

El hecho sucedió en el tradicional sector de Barrio Abajo, de la capital del Atlántico, cuando agentes adscritos al Grupo Élite de Intervención Urbana Reacción Caribe de la Mebar se percataron del acto delictivo que estaban perpetrando los dos hombres, por lo que se inició una persecución que finalizó en un cruce de disparos que les causó la muerte a los individuos.

Los presuntos delincuentes, al parecer, ya contaban con antecedentes penales. Según informe de las autoridades, Ronald Suzuki tenía detención domiciliaria en su vivienda ubicada en el barrio Los Girasoles y registraba anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. En el caso de Oso Damián, tenía registro por hurto de vehículos, homicidio y, además, había sido recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla.

Ante el doble homicidio, las autoridades policiales informaron que los hombres eran reincidentes en los delitos antes mencionados.