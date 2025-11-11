Bogotá
Agéndese, del 12 al 16 de noviembre habrá marchas en Bogotá que podrían generar afectaciones de movilidad
Las autoridades advierten sobre posibles afectaciones en la operación del servicio de TransMilenio durante estos días.
Avanza el mes de noviembre y con ello varias actividades previstas en la ciudad de Bogotá. Las autoridades emitieron un listado de algunas protestas sociales que se llevaran a cabo.
Del 12 al 16 de noviembre, se realizarán en la capital del país varias actividades culturales, marchas y manifestaciones de diferentes índoles, gremios y organizaciones.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando estas jornadas.
Las autoridades también advierten sobre posibles problemas de movilidad y traumatismos en la ciudadanía por afectaciones en la operación del servicio de TransMilenio durante estos días.
“Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas”, dice la Alcaldía de Bogotá.
Agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá
Miércoles 12 de noviembre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la infraestructura educativa. Parque Las Margaritas (Calle 51ª Sur con Calle 82ª)
Viernes 14 de noviembre 2025
- 10:00 a. m. - Plantón: Conmemoración 208 años fallecimiento Policarpa Salavarrieta “La Pola”. Monumento a La Pola (Eje Ambiental). Convoca: Colectivos feministas
Domingo 16 de noviembre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarial. Monumento a los Héroes Caídos en Combate (Calle 26).
Recomendaciones para la ciudadanía
- La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
- Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
- En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.