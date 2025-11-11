Agéndese, del 12 al 16 de noviembre habrá marchas en Bogotá que podrían generar afectaciones de movilidad

Avanza el mes de noviembre y con ello varias actividades previstas en la ciudad de Bogotá. Las autoridades emitieron un listado de algunas protestas sociales que se llevaran a cabo.

Del 12 al 16 de noviembre, se realizarán en la capital del país varias actividades culturales, marchas y manifestaciones de diferentes índoles, gremios y organizaciones.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando estas jornadas.

Las autoridades también advierten sobre posibles problemas de movilidad y traumatismos en la ciudadanía por afectaciones en la operación del servicio de TransMilenio durante estos días.

“Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas”, dice la Alcaldía de Bogotá.

Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: Guillermo Torres

Agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá

Miércoles 12 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la infraestructura educativa. Parque Las Margaritas (Calle 51ª Sur con Calle 82ª)

Viernes 14 de noviembre 2025

10:00 a. m. - Plantón: Conmemoración 208 años fallecimiento Policarpa Salavarrieta “La Pola”. Monumento a La Pola (Eje Ambiental). Convoca: Colectivos feministas

Domingo 16 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarial. Monumento a los Héroes Caídos en Combate (Calle 26).

Recomendaciones para la ciudadanía