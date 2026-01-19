Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Un hombre resultó herido tras un atentado a bala registrado en la madrugada de este lunes, 19 de enero, en el barrio Candelaria la Nueva, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía, un sujeto que se movilizaba en una moto atacó a tiros a varias personas que se encontraban en un taxi, entre ellos el lesionado.

“Estos hechos ocurren cuando unos ciudadanos se encontraban departiendo al interior de un taxi en vía pública. Se acerca una motocicleta y, sin mediar palabra, impacta a uno de los ocupantes con arma de fuego”, afirmó la teniente coronel Maryam Moreno, de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que el herido fue trasladado a un centro hospitalario cercano.

Pánico en iglesia de Bogotá: ladrones interrumpieron una misa para robar a un joven y sacerdote lo salvó

De igual manera, señaló que los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El hecho ocurrió en el barrio Candelaria la Nueva, de la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Colprensa

Balacera en Bogotá deja una persona muerta: esto reportó la Policía

En otro hecho registrado en diciembre pasado, una persona murió en el barrio El Tunal, de localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, en medio de una balacera.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se presentó a eso de las 8:30 a. m. del pasado 18 de diciembre y el fallecido era un presunto delincuente, quien intentó hurtar una camioneta de alta gama.

“Durante las últimas horas en el barrio El Tunal se presenta un intento de hurto de una camioneta de alta gama. En esta camioneta se trasladaba un líder de derechos humanos con su esquema de seguridad y dos de sus escoltas; haciendo uso de sus armas oficiales, impactan a dos personas involucradas en este hecho. Una persona es trasladada al Hospital San Carlos de la localidad Rafael Uribe; mientras tanto, la otra queda tendida en vía pública, la cual pierde la vida”, dijo el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito.

Ladrones protagonizaron violento atraco en dos restaurantes en el norte de Bogotá: “Estaban bien vestidos, con trajes y maletas caras”

En redes sociales circulan imágenes del presunto delincuente que murió al costado de una vía. A su lado, una moto, la misma que habría sido utilizada en el intento de robo

De hecho, desde la Policía Metropolitana informaron que a la persona que murió en el intercambio de disparos le hallaron un arma tipo traumática.

“Cabe resaltar que estas dos personas involucradas en este hurto presentan anotaciones y antecedentes judiciales por el delito de hurto”, agregó el mayor Cuero.