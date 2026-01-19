Nación

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

El hecho ocurrió en el barrio Candelaria la Nueva, de la localidad de Ciudad Bolívar.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 8:56 p. m.
Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).
Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando). Foto: Getty Images / nixki

Un hombre resultó herido tras un atentado a bala registrado en la madrugada de este lunes, 19 de enero, en el barrio Candelaria la Nueva, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con información de la Policía, un sujeto que se movilizaba en una moto atacó a tiros a varias personas que se encontraban en un taxi, entre ellos el lesionado.

“Estos hechos ocurren cuando unos ciudadanos se encontraban departiendo al interior de un taxi en vía pública. Se acerca una motocicleta y, sin mediar palabra, impacta a uno de los ocupantes con arma de fuego”, afirmó la teniente coronel Maryam Moreno, de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que el herido fue trasladado a un centro hospitalario cercano.

De igual manera, señaló que los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Bogotá

un hombre conocido como El Azulejo se encontraba en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otros vecinos y realizando disparos al aire.
El hecho ocurrió en el barrio Candelaria la Nueva, de la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Colprensa

En otro hecho registrado en diciembre pasado, una persona murió en el barrio El Tunal, de localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, en medio de una balacera.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se presentó a eso de las 8:30 a. m. del pasado 18 de diciembre y el fallecido era un presunto delincuente, quien intentó hurtar una camioneta de alta gama.

Durante las últimas horas en el barrio El Tunal se presenta un intento de hurto de una camioneta de alta gama. En esta camioneta se trasladaba un líder de derechos humanos con su esquema de seguridad y dos de sus escoltas; haciendo uso de sus armas oficiales, impactan a dos personas involucradas en este hecho. Una persona es trasladada al Hospital San Carlos de la localidad Rafael Uribe; mientras tanto, la otra queda tendida en vía pública, la cual pierde la vida”, dijo el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito.

En redes sociales circulan imágenes del presunto delincuente que murió al costado de una vía. A su lado, una moto, la misma que habría sido utilizada en el intento de robo

De hecho, desde la Policía Metropolitana informaron que a la persona que murió en el intercambio de disparos le hallaron un arma tipo traumática.

“Cabe resaltar que estas dos personas involucradas en este hurto presentan anotaciones y antecedentes judiciales por el delito de hurto”, agregó el mayor Cuero.

