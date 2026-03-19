Bogotá

Bogotá abre ferias de empleo en Suba y Chapinero este viernes 20 de marzo con más de 200 vacantes para distintos perfiles

Para presentarse a las ferias, debe confirmar su asistencia en la página de la administración distrital. Recuerde llevar su hoja de vida y documento de identificación.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 5:42 p. m.
Las vacantes están destinadas a apersonas con o sin experiencia.
Las vacantes están destinadas a apersonas con o sin experiencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

El viernes, 20 de marzo, se llevarán a cabo dos ferias de empelo presenciales en las localidades de Suba y Chapinero, en Bogotá, con vacantes para diversos perfiles en la ciudad. La Alcaldía publicó los horarios, los requisitos y los detalles para aplicar.

Los puestos hacen parte del programa “Talento Capital” de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

Las vacantes que están disponibles van destinadas a personas bachilleres con o sin experiencia, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía. Para asistir a las ferias, debe llevar varias copias de su hoja de vida y su documento de identificación.

Empleo
Hay cientos de vacantes para distintos perfiles en Bogotá. Foto: Adobe Stock

Una de las ferias tiene lugar en Chapinero: en la calle 90 #19 - 29 de 8 a 9:30 de la mañana, la cual ofrece hasta 100 vacantes para auxiliares de tienda gracias a la alianza con la empresa OXXO S.A.S. Para esta, los postulantes deben ser bachilleres, con o sin experiencia y el contrato será a término indefinido.

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Entre las funciones que desarrollarán las personas en caso de que sean contratadas son: Ventas y atención al cliente; manejo de caja; limpieza y visual del punto; surtido, inventario y etiquetado; y preparación de alimentos.

Entre los requisitos, se pide la hoja de vida actualizada, la copia del documento de identificación (ya sea la cédula de ciudadanía o el Permiso de Protección Temporal, en el caso de los extranjeros), y el certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en caso de ser víctima de conflicto armado.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Las personas deben presentarse con su hoja de vida y un documento de identificación para iniciar los procesos laborales. Foto: ADOBE STOCK

La segunda feria tendrá lugar el viernes en Suba: en la carrera 93 B # 132 B - 19, en el barrio Villa Elisa, de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. En esta, hay 100 puestos para conductores, operarios de barrido, operarios de recolección, auxiliares de corte y operarios de guadaña, a través de la empresa ÁREA LIMPIA.

Como requisito, para postularse a estas vacantes debe ser bachiller con mínimo seis meses de experiencia en cargos similares, presentar la hoja de vida y los documentos mencionados párrafos más arriba.

En caso de que alguna de estas vacantes se ajuste a su perfil, debe diligenciar el formulario de las ferias que aparece en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para confirmar su participación en las convocatorias.