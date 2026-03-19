Bogotá abre ferias de empleo en Suba y Chapinero este viernes 20 de marzo con más de 200 vacantes para distintos perfiles

El viernes, 20 de marzo, se llevarán a cabo dos ferias de empelo presenciales en las localidades de Suba y Chapinero, en Bogotá, con vacantes para diversos perfiles en la ciudad. La Alcaldía publicó los horarios, los requisitos y los detalles para aplicar.

Los puestos hacen parte del programa “Talento Capital” de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

Las vacantes que están disponibles van destinadas a personas bachilleres con o sin experiencia, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía. Para asistir a las ferias, debe llevar varias copias de su hoja de vida y su documento de identificación.

Hay cientos de vacantes para distintos perfiles en Bogotá. Foto: Adobe Stock

Una de las ferias tiene lugar en Chapinero: en la calle 90 #19 - 29 de 8 a 9:30 de la mañana, la cual ofrece hasta 100 vacantes para auxiliares de tienda gracias a la alianza con la empresa OXXO S.A.S. Para esta, los postulantes deben ser bachilleres, con o sin experiencia y el contrato será a término indefinido.

Entre las funciones que desarrollarán las personas en caso de que sean contratadas son: Ventas y atención al cliente; manejo de caja; limpieza y visual del punto; surtido, inventario y etiquetado; y preparación de alimentos.

Entre los requisitos, se pide la hoja de vida actualizada, la copia del documento de identificación (ya sea la cédula de ciudadanía o el Permiso de Protección Temporal, en el caso de los extranjeros), y el certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en caso de ser víctima de conflicto armado.

Las personas deben presentarse con su hoja de vida y un documento de identificación para iniciar los procesos laborales. Foto: ADOBE STOCK

La segunda feria tendrá lugar el viernes en Suba: en la carrera 93 B # 132 B - 19, en el barrio Villa Elisa, de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. En esta, hay 100 puestos para conductores, operarios de barrido, operarios de recolección, auxiliares de corte y operarios de guadaña, a través de la empresa ÁREA LIMPIA.

Como requisito, para postularse a estas vacantes debe ser bachiller con mínimo seis meses de experiencia en cargos similares, presentar la hoja de vida y los documentos mencionados párrafos más arriba.

En caso de que alguna de estas vacantes se ajuste a su perfil, debe diligenciar el formulario de las ferias que aparece en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para confirmar su participación en las convocatorias.