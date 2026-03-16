La Alcaldía de Bogotá recordó a los ciudadanos que pueden acceder a un descuento del 10 % en el pago de los impuestos del 2026 por cumplir con la obligación antes del límite de tiempo para hacer el pago correspondiente del predial y del impuesto de vehículos.

Impuesto predial en Bogotá 2026: puntos autorizados y bancos para pagarlo

Para los bogotanos que pagan el impuesto predial, estos pueden acceder al descuento si pagan antes del 17 de abril de este año. Hasta esa fecha, el impuesto tiene un límite de pago hasta el 10 de julio del 2026, sin el descuento del 10 %, debido a que es el plazo máximo.

Por su parte, aquellos que pagan el impuesto sobre vehículos, si desean adquirir el descuento, deben hacer el pago antes del 15 de mayo del 2026. El plazo máximo es el 24 de julio.

🗓️#TenenCuenta que si realizas tu pago antes de estas fechas podrás obtener un descuento del 10 % en tu #PredialBogotá 🏠y en el #ImpuestoVehículos 🚘 2026. pic.twitter.com/Ss9jYnKvCw — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) March 10, 2026

El impuesto predial recae sobre la propiedad de un inmueble y su base gravable depende del avalúo catastral. Mientras que el impuesto de vehículos grava la propiedad o posesión de vehículos automotores matriculados en Cundinamarca.

Así puede descargar la factura de los impuestos distritales

Las personas pueden obtener su factura vigente desde la página de la Secretaría de Hacienda, haciendo clic en la opción de “Pagos Bogotá”. Allí, debe escoger ya sea la opción “Predial 2026” o “Vehículos 2026” y, posteriormente, presionar la opción “Paga en línea”.

Al dirigirse al pago, usted debe completar la información que le pide la página, valida los datos y acepta los términos de política de datos.

Las personas pueden acceder a un descuento del 10 % por pago anticipado. Foto: iStock

Por último, la página arroja una opción de “Buscar”, donde podrá descargar su factura para hacer el pago, ya sea de manera presencial en los puntos autorizados o elegir hacer el pago en línea por medios electrónicos.

Los bancos autorizados para pagar los impuestos, según la Alcaldía, son Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y Banco de Occidente.

También puede dirigirse a estos corresponsales bancarios: Grupo AVAL / Cajas de los almacenes Éxito del Grupo Éxito / Corresponsales Grupo Aval; y Banco BBVA / PagaTodo / Corresponsales BBVA PAGATODO.

“La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) recuerda a la ciudadanía que cumplir con estas obligaciones dentro de los plazos establecidos permite evitar intereses o sanciones y contribuye a la financiación de programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad“, se lee en un comunicado de la Alcaldía.