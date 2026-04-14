Colombia podría vivir fuertes bloqueos este martes: las razones y los puntos críticos

Colombia, en los últimos días, ha vivido diferentes protestas por el impuesto predial, lo que los manifestantes han llamado un Paro por un Catastro Justo.

Los protestantes han bloqueado de manera alternada vías como la de Lebrija a Bucaramanga, Sabana de Torres y la de Barrancabermeja, el sector de Simacota y en el Puente Amarillo en El Playón, en Santander.

También Chitagá, una ruta que va desde Cúcuta hacia hacia el departamento de Arauca, así como la vía hacia Bucaramanga y la carretera que une a Pereira con Manizales.

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro se mostró prudente frente a la decisión de los campesinos de salir a las calles para rechazar los cambios en las tarifas, sin embargo, ayer se desató.

“Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de los avalúos catastrales. El aumento de los avalúos es para ponernos al día, como ordena la ley del Acuerdo de Paz. El objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos. La situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales, ellos ponen la tasa”, escribió el mandatario en X.

“No más engaños al pueblo, este gobierno pide que los ricos paguen impuestos. Es la educación, la salud y el agua potable de toda la población, por los hijos, eso no se puede perder. Ese impuesto son las vías de las veredas campesinas, no nos suicidamos. Se acabó la patria boba. Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, amenazó el presidente.

“El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación. Reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho, y punto”, sentenció.

Su postura, de inmediato, fue cuestionada por diferentes sectores, entre ellos por la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés.

“Amenazar con destituir a un alcalde y advertir a un gobernador no tiene sentido”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, al presidente Petro

“Amenazar desde la Casa de Nariño a un alcalde con destituirlo y ‘advertir’ a un gobernador en el mismo sentido, aun cuando carezca de sustento jurídico, no es un tema menor. Alcaldes y gobernadores, no somos subalternos del presidente”, respondió la gobernadora.

“Como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos y gobernadora del Meta, no puedo guardar silencio. Les expreso toda mi solidaridad a los alcaldes y al gobernador de Santander ante este incomprensible pronunciamiento del Gobierno nacional”, ratificó.

Al elevado tono también se le sumaron voceros de la manifestación, que indicaron que no levantarían los bloqueos hasta que el Gobierno les brinde soluciones y, más grave aún, advirtieron con tomarse tres aeropuertos: Villavicencio, Yopal y Arauca.

Protestas por el catastro multipropósito. Foto: Redes sociales.

“Tengo varias personas allá tomándose pacíficamente las vías, no vamos a desfallecer. Nos vamos a tomar los aeropuertos si es necesario, el de Villavicencio, el de Yopal y el de Arauca”, informó uno de los voceros a los medios de comunicación.

A esto hay que sumarle las vías que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) anunciaron iban a bloquear por supuestos incumplimientos del Gobierno.

“Los bloqueos son en la vía Garzón-Neiva, en el sector Puerto Seco, en el departamento de Bolívar; en Santander, en Hobo y Puerto Alegre; en el puente de Cajamarca, en el tramo hacia La Línea, en el Tolima, y nos tomamos la ANT y la ADR en el Cauca”, señaló Nelson Liz Marín, presidente de la Anuc.

ANUC bloquea varias vías en Atlántico, Santander, Huila y Tolima: anuncia un incremento en las protestas para este martes; estas son las razones

El vocero le dijo a SEMANA que para este martes los bloqueos serían más intensos y solo permitirían el paso de vehículos como ambulancias.

“Creemos que el Gobierno tiene una obligación con las víctimas, y la Anuc es una asociación víctima. Lo que queremos de verdad es llamar la atención del Gobierno nacional para que le cumpla a la Anuc el plan de reparación colectiva”, añadió.