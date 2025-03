Desgarrador relato de mujer que por poco es asesinada por su expareja que era policía: “Me mordió una oreja”

Ximena Villalobos recordó la pesadilla que vivió junto a Brayan Enrique Guzmán Gaitán, un exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes). El hombre, según contó, la sometió a todo tipo de abusos hasta el punto de amenazarla con asesinarla.

En diálogo con el podcast Vamos Pa' Eso, la mujer contó que se conoció con Guzmán en el 2015 gracias a la mamá de él, quien trabajaba en un peluquería y se lo presentó.

En un principio todo fue muy bien y hasta tuvieron una hija, pero poco a poco todo fue cambiando, el expolicía comenzó a mostrar muchos celos y hasta se alejó de la niña. La situación fue escalando, en un principio fue maltrato psicológico hasta que finalmente llegó la agresión física.

El sujeto le enviaba videos todos los días. | Foto: Captura video publicado en X

En una oportunidad, ella iba a mirar la hora en el celular de él, pero este se percató y corrió rápido para evitarlo hasta el punto de lanzarla contra la pared sin importarle que tenía a su hija en los brazos. “Ese fue el primer episodio de violencia”, comentó.

“No fue un golpe físicamente grave, pero emocionalmente sí. Desde ahí se comenzó a desdibujar esa imagen que yo quería de la familia y de estar unidos los tres”, expresó.

Ximena cree que el ingreso de su pareja al Goes de la Policía aumentó la difícil situación, pues esto le daba a él “más poder”. “Hacía comentarios respecto a su trabajo para que yo me sintiera intimidada”, señaló.

Villalobos confesó que ella normalizó este tipo de episodios, tal y como le pasa a muchas mujeres que se ven inmersas en esta situación. “Seguí con él y lo perdoné”, manifestó.

En el 2018, Guzmán le pegó con la cabeza en uno de sus pómulos y la cogió del cabello para insultarla. “Cogí a mi hija y me encerré en el baño. Asustada, llamé a los papás de él, no me contestaron y llamé a mi cuñada”, manifestó.

La familia del expolicía la apoyaba y hasta le aconsejaba que lo denunciara, pero ella, por miedo al poder que él tenía en la Policía, no lo hizo. “Él mostraba un falso arrepentimiento, lo que hacía que yo también me confundiera y lo perdonara, pensando que era un hecho aislado”, contó.

El expolicía fue capturado y permanece en prisión mientras avanza el proceso en su contra. | Foto: Captura video publicado en X

Los años pasaron, cortaron en algunas oportunidades pero decidieron volver a intentar la relación en el 2021, pero fue el peor error que cometió Ximena. “Me dice: ‘Ya la perdí una vez, no la voy a volver a perder, usted es mía’”, explicó.

En un punto decidió acabar con la relación y ahí conoció a otro Brayan: la comenzó a hostigar y amenazar de muerte. En 2022 vivió uno de los peores episodios de violencia.

“Me mordió una oreja, me golpeaba los brazos y como no le desbloqueé el celular, lo tiró al piso y me lo dañó. Me sentía impedida de hacer algo porque estaba sola en la habitación, sentí que iba a perder la vida”, dijo.

En medio de todo esto, el expolicía tuvo una hija con otra mujer, pero pese a esto los episodios de violencia continuaron. “Paraba los buses como Policía para mirarme el celular”, relató.

El peor ataque se presentó en la madrugada del 8 de noviembre del 2023, día en el que llegó a la madrugada en estado de embriaguez y la agredió de manera brutal. “Me dijo: ‘la voy a matar porque sé que usted le tiene miedo a la muerte’”, comentó.

“Me pega una cachetada y con el casco me pega también en la cara. Le empieza a decir a mi hija que me iba a matar. (...) Todas las heridas las ocultaba, pero no podía hacerlo con una fractura”, señaló.

Tras esto, se llenó de valor y lo denunció, pero nuevamente no le hicieron nada. Pasaron los días y los episodios de violencia siguieron, hasta el punto de que su hija no quería volverlo a ver.

Ya en el 2024, comenzó a enviarle videos en los que la amenazaba de muerte, lo que la llevó a esconderse de él. Por ello, empezó a hablar en medios de comunicación y reveló todo lo que le pasó, algo que sirvió para que Guzmán fuera capturado en octubre de 2024, pero solo se logró gracias al apoyo que recibió porque, cuenta, la Fiscalía no quería.