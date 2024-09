Entrevista

Dramático relato de niños atrapados en rutas: “Entregamos los últimos a las 11:30 p. m. Estaban absortos”. Habla vocero de colegio

Pedro Luis Espinosa, vocero del Gimnasio Campestre Reino Británico, criticó el actual del gobierno de Gustavo Petro y al gremio de los camioneros por los bloqueos. “El impacto que reciben de la sociedad es de no abrigo, de no esperanza, de no acogimiento, de no protección”