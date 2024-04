El calvario para obtener o renovar el pasaporte no termina cuando por fin se logra la cita

SEMANA recibió múltiples quejas de personas que sostienen que la página de solicitud de pasaportes de la Cancillería no funciona. De inmediato se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer su versión. Según explicó la cartera, la página funciona con normalidad, tan solo que hay que estar pendientes a las 5:00 p.m., cuando se habilita el sitio para agendar la cita para expedición o renovación del pasaporte.

No hay citas disponibles - Cancillería | Foto: Cancillería

Y no hay citas disponibles porque no son las 5:00 p.m. Cualquier persona que intente entrar a este enlace en un horario diferente no lo logrará.