En América Latina, las esculturas monumentales de Cristo han tenido un papel significativo tanto desde lo religioso como desde lo cultural y turístico.

La más famosa de todas es el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil, inaugurado en 1931 y convertido con el paso de los años en un símbolo global de la ciudad carioca y de la propia región.

Estas figuras suelen ubicarse en puntos altos para dominar el paisaje urbano o natural, combinando un mensaje espiritual con una atracción visual que potencia el entorno.

Recientemente, en una zona elevada de la ciudad que funciona como mirador panorámico, fue instalada una estatua de Cristo de gran tamaño, que ha sido descrita por medios locales como el “Cristo Redentor de Colombia” o una versión nacional de la icónica obra de Río de Janeiro.

La estatua fue inaugurada en este punto elevado para que, desde las alturas, funcione como una especie de símbolo de protección o bendición para los visitantes y para la ciudad.

La obra ha generado atención por su visibilidad y por el impacto visual que produce sobre el paisaje urbano, especialmente al atardecer o durante los días despejados, cuando se puede observar gran parte de la ciudad desde ese lugar.

La iniciativa ha tenido repercusión en redes sociales y entre visitantes, muchos de los cuales han compartido imágenes del nuevo Cristo desde distintos ángulos del mirador, promoviendo el sitio como una nueva opción de turismo local y espacio para contemplación.

¿Dónde queda y qué significa el Cristo Redentor de Bogotá?

El mirador en cuestión se ubica en el centro de la ciudad de Bogotá, permite vistas extensas de gran parte del territorio urbano y está localizado en la Carrera 7E #1B-51, en la localidad de Santa Fe.

El mirador aprovecha el entorno elevado y la perspectiva amplia para hacer de la figura de Cristo un referente visual desde distintos puntos de la ciudad, similar al rol que juega el Cristo de Río de Janeiro en su contexto geográfico.

Desde su presentación, la estatua ha generado interés entre quienes visitan el mirador y ha sido descrita por los usuarios en redes sociales como una obra que “bendice desde las alturas” y que causa furor entre visitantes, quienes la ven no solo como una imagen religiosa, sino como una atracción turística en sí misma.

Adicionalmente, su estructura permite una vista en 360° de la ciudad.

¿Cómo llegar al mirador la Cueva del arco?

Para llegar en transporte público se puede hacer lo siguiente:

Tomae TransMilenio hasta la estación Universidades.

Caminar desde la estación por la Calle 22 hasta llegar a la Avenida Circunvalar.

TransMiZonal / bus urbano: En la Avenida Circunvalar, tomar un bus del sistema TransMiZonal con recorrido norte–sur, por ejemplo las rutas L616 o 7.

Bajar en la parada de Carrera 7E con Calle 1D bis.

Desde esa parada, el mirador queda a poca distancia a pie.

Por otra parte, en vehículo particular se puede acceder desde la Calle 22 para subir por la Avenida Circunvalar en sentido norte–sur hasta llegar al sector de la Carrera 7 Este.

El lugar cuenta con parqueadero para motos y espacios cercanos para carros particulares.