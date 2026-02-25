Mientras los grandes centros comerciales concentran las marcas, un barrio tradicional de Bogotá funciona desde hace décadas como un verdadero outlet de telas, insumos y prendas a precios competitivos.

Se trata de La Alquería, un sector que el Distrito reconoce como epicentro productivo del sistema moda en la capital.

Telas, prendas y moda al sur de Bogotá a precios directos del productor

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha destacado a La Alquería como uno de los principales clústeres de moda y confección de Bogotá.

Aquí se concentran fabricantes, proveedores de insumos, maquilas y comercializadores de prendas y textiles.

Este sector industrial está ubicado entre la avenida Primero de Mayo y la Autopista Sur, y entre las carreras 50 y 68, una zona que reúne buena parte de la cadena productiva del sistema moda.

De acuerdo con cifras divulgadas por la entidad y la Cámara de Comercio de Bogotá, en este barrio operan más de 1.500 empresas del sector moda y confección, la mayoría microempresas, que generan miles de empleos y dinamizan la economía local.

Las autoridades distritales han señalado que en La Alquería se puede seguir el proceso completo del sistema moda.

Desde la producción de telas y la maquila de prendas hasta la comercialización de productos terminados, con precios competitivos frente a otros mercados, todo se aprecia en este tradicional barrio.

Esto permite que compradores mayoristas, diseñadores y consumidores accedan a productos directamente del fabricante, sin intermediarios.

Eventos distritales buscan posicionar a La Alquería como clúster de moda e innovación en la capital. Foto: Getty Images

Un “outlet” urbano que pocos conocen

Aunque para diseñadores y comerciantes es un destino habitual, para muchos ciudadanos La Alquería sigue siendo un secreto bien guardado.

Su dinámica industrial permite conseguir telas, insumos y prendas a precios más bajos que en tiendas tradicionales, al tratarse de ventas directas de fábrica o de proveedores especializados del sector.

En un contexto donde el costo de la moda se ha incrementado, este barrio se mantiene como uno de los puntos clave para emprendedores, marcas emergentes y compradores que buscan calidad a precios competitivos.

Eventos institucionales como “La Fábrica de la Moda”, impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico, buscan posicionar al barrio como un referente nacional del sector.

De esta manera se fortalecen las alianzas comerciales y se abren oportunidades de negocio con compradores locales e internacionales.

Más allá de los precios y la oferta, este corredor textil refleja la vitalidad de un sector que combina tradición, producción local y creatividad.

Sus talleres y almacenes no solo abastecen la moda de Bogotá, sino que también son testimonio del ingenio y la dedicación de quienes dan forma a la industria textil de la ciudad.