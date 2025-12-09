El profesor José Lizcano Caro fue posesionado como nuevo rector de la Universidad Distrital

La Universidad Distrital oficializó este 9 de diciembre la posesión del profesor José Lizcano Caro como nuevo rector en propiedad de la institución educativa.

La designación de Lizcano quedó sellada durante la sesión extraordinaria No. 026 del Consejo Superior Universitario y su posesión se cristalizó tras la expedición de la Resolución 021 del 24 de noviembre, expedida al término de un proceso adelantado bajo el Estatuto General (Acuerdo 04 de 2025) y la Resolución 011 del 24 de julio.

#LaDistriTeCuenta || Tras la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, se realizó la posesión del nuevo Rector José Andelfo Lizcano Caro para el periodo 2025-2029. pic.twitter.com/0LabcJ7vYC — UniversidadDistrital (@udistrital) December 9, 2025

Lizcano llegó al cargo después de obtener el mayor puntaje en las distintas etapas del proceso rectoral, que inició en agosto con la inscripción de 13 aspirantes. La evaluación de la hoja de vida, la consulta a la comunidad académica y la entrevista ante el Consejo Superior definieron la elección para el periodo 2025-2029.

En su primer mensaje como rector, el profesor aseguró que empezará de inmediato la conformación de los equipos que liderarán las reformas institucionales previstas y anunció la apertura de espacios de participación con todos los estamentos universitarios.

El nuevo rector de la Universidad Distrital es ingeniero catastral. | Foto: Semana

“Vamos a organizar una gran asamblea cuatriestamentaria para que entre todos revisemos la situación de la universidad y tomemos medidas para el corto, mediano y largo plazo, proyectando también el ajuste al Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030”, señaló.

También envió un parte de tranquilidad frente a los trámites represados por la demora en su posesión, como grados pendientes, procesos administrativos y la representación legal necesaria para avanzar en asuntos internos. Además, presentó el programa “Transformando y Creciendo Juntos”, con el que busca fortalecer el desarrollo cultural de la institución.

Lizcano Caro afronta varios desafíos en la Universidad Distrital. | Foto: León Darío Peláez

Lizcano, ingeniero catastral y geodesta de la misma Universidad Distrital, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y un doctorado en Ingeniería con mención Magna Cum Laude.