En la puerta de su casa, hombre fue atacado con arma de fuego por delincuentes que intentaron robarle su camioneta

La inseguridad sigue siendo una de las grandes problemáticas en Bogotá . De hecho, los ciudadanos no están a salvo ni siquiera en sus hogares. Y es que en las últimas horas se registró un hecho lamentable: cuando llegaba a su casa, un hombre fue atacado a bala por delincuentes que pretendían robarle su camioneta.

Piden declarar emergencia social para contrarrestar los problemas de inseguridad en Bogotá

“ Estamos en muy mal momento en temas de seguridad . La semana pasada, empresarios de Suba recibieron amenazas por parte del grupo Los Satanás por el no pago de extorsiones. Llegaron allá y botaron bolsas llenas de sangre y se untaron las manos de sangre para pintar las paredes. Vimos cómo deportistas, ciclistas, en La Calera fueron atracados. Y la tapa fue lo que pasó en el restaurante Masa, saqueado por segunda vez, donde despojaron a los comensales de todas sus pertenencias y les robaron su dinero” , afirmó.

Así mismo, le pidió al Gobierno nacional que en el trámite de la nueva reforma a la justicia se aumente el presupuesto de la rama. Porque por la falta de recursos aún no se ha podido implementar en su totalidad el Sistema Oral Acusatorio. Advirtió: “Si no hay justicia, no hay seguridad”.