Este mes de febrero, la Alcaldía de Bogotá ha impulsado múltiples ferias de empleo, convocatorias y plataformas de intermediación laboral con el fin de facilitar la vinculación entre personas que buscan trabajo y empresas que requieren talento humano capacitado.

El fortalecimiento de las políticas públicas de empleo y los esfuerzos por generar oportunidades laborales se inscribe en la agenda de desarrollo económico tanto de gobiernos locales como del Gobierno nacional, especialmente en ciudades con alta concentración de población activa, como Bogotá.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía informó que este viernes, 27 de febrero, se llevará a cabo una jornada especial de empleo en la capital del país, en la cual se ofrecerán 100 vacantes laborales para residentes de la ciudad.

La convocatoria está enmarcada dentro de las estrategias de la administración distrital para promover oportunidades de empleo formal y fortalecer la inclusión económica de la población.

De acuerdo con un comunicado desde los medios oficiales de la alcaldía, estas vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite la participación de una amplia variedad de perfiles profesionales y técnicos, desde auxiliares administrativos y operativos hasta cargos con mayores responsabilidades.

¿Cómo postularse a estas vacantes?

Según la Alcaldía, las personas interesadas en postularse a estas vacantes deben cumplir con los requisitos específicos definidos por cada oferta, los cuales son:

Mínimo 3 meses de experiencia.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT) (requisito solo para extranjeros).

Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que el espacio estará abierto únicamente este viernes 27 de febrero de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando al siguiente link: https://bit.ly/4chwx0u

Posteriormente, se debe ingresar al proceso virtual a través de la plataforma Meet que está en los canales digitales de la alcaldía.

La jornada se cumplirá entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. Son 100 cupos disponibles. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

¿Quién ofrece estas vacantes?

Estas 100 vacantes se consiguen a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Serviplus S.A.S. S.A.S., los cuales buscan personal para alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración con motocicleta.

Talento Capital estará recurrentemente promoviendo este tipo de actividades para que los capitalinos encuentren empleo. Por lo que, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, nunca requerirán intermediarios o pago de dineros para este tipo de propuestas, la invitación es a no caer en estafas.