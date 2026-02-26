Bogotá

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

‘Talento Capital’ abrirá una convocatoria virtual con 100 vacantes. La invitación es a postularse con la hoja de vida actualizada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de febrero de 2026, 4:57 p. m.
Oferta de empleo: 100 vacantes en Bogotá.
Oferta de empleo: 100 vacantes en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá / Getty Images / Montaje: Semana

Este mes de febrero, la Alcaldía de Bogotá ha impulsado múltiples ferias de empleo, convocatorias y plataformas de intermediación laboral con el fin de facilitar la vinculación entre personas que buscan trabajo y empresas que requieren talento humano capacitado.

El fortalecimiento de las políticas públicas de empleo y los esfuerzos por generar oportunidades laborales se inscribe en la agenda de desarrollo económico tanto de gobiernos locales como del Gobierno nacional, especialmente en ciudades con alta concentración de población activa, como Bogotá.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales.
La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía informó que este viernes, 27 de febrero, se llevará a cabo una jornada especial de empleo en la capital del país, en la cual se ofrecerán 100 vacantes laborales para residentes de la ciudad.

La convocatoria está enmarcada dentro de las estrategias de la administración distrital para promover oportunidades de empleo formal y fortalecer la inclusión económica de la población.

Bogotá

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Bogotá

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

Medellín

Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

Medellín

¿Qué es el diapirismo de lodo? El fenómeno tras la explosión del volcán en el Urabá antioqueño

Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

De acuerdo con un comunicado desde los medios oficiales de la alcaldía, estas vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite la participación de una amplia variedad de perfiles profesionales y técnicos, desde auxiliares administrativos y operativos hasta cargos con mayores responsabilidades.

¿Cómo postularse a estas vacantes?

Según la Alcaldía, las personas interesadas en postularse a estas vacantes deben cumplir con los requisitos específicos definidos por cada oferta, los cuales son:

  • Mínimo 3 meses de experiencia.
  • Hoja de vida actualizada.
  • Copia de cédula de ciudadanía.
  • Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT) (requisito solo para extranjeros).

Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que el espacio estará abierto únicamente este viernes 27 de febrero de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando al siguiente link: https://bit.ly/4chwx0u

Posteriormente, se debe ingresar al proceso virtual a través de la plataforma Meet que está en los canales digitales de la alcaldía.

Feria de empleo en Medellín
La jornada se cumplirá entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. Son 100 cupos disponibles. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

¿Quién ofrece estas vacantes?

Estas 100 vacantes se consiguen a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Serviplus S.A.S. S.A.S., los cuales buscan personal para alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración con motocicleta.

Talento Capital estará recurrentemente promoviendo este tipo de actividades para que los capitalinos encuentren empleo. Por lo que, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, nunca requerirán intermediarios o pago de dineros para este tipo de propuestas, la invitación es a no caer en estafas.

Más de Bogotá

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

‘Ferias Locales de Artes’ a Suba

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

x

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

El adulto mayor caminando hacia su casa.

Murió hombre de 85 años luego de que mujer le diera escopolamina en Bogotá: en imágenes, el paso a paso de la delincuente

x

Frenan construcción de viviendas de lujo: “Suspendimos el proyecto”

Noticias Destacadas