Bogotá
Halloween en Bogotá 2025: cinco planes gratuitos que puede realizar durante esta festividad
Las actividades serán desde este jueves 30 de octubre al sábado 1 de noviembre.
En el marco de la celebración de Halloween que se celebra este viernes, 31 de octubre, la Alcaldía de Bogotá tiene programado varias actividades para los niños, niñas y jóvenes durante estos días.
Actividades destacadas gratis en BibloRed
Taller de escrituras creativas: Almanaque Bristal, un embrujo diverso y callejero
- Sala de lectura Casa LGBTI Centro
- Jueves 30 de octubre, 3:00 p. m.
Celebración Día Dulce
- Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe
- Viernes 31 de octubre, 10:00 a. m.
Celebración: Día Dulce – Personajes fantásticos de la infancia
- Biblioteca Pública Lago Timiza
- Viernes 31 de octubre, 2:00 p. m.
Festival cultural y gastronómico
Por primera vez, la ciudad vivirá ‘México en el corazón de Bogotá – Festival Cultural y Gastronómico’, los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque de los Periodistas.
“Esto será una experiencia sensorial que conectará a miles de personas con las tradiciones mexicanas, los sabores que cruzan fronteras y la calidez de la cultura que celebra la vida a través del recuerdo", dice la invitación.
El viernes, desde las 11:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., y el sábado hasta las 9:00 p. m., las familias podrán disfrutar de una variada programación con shows, música, cocina en vivo; así como recorrer la feria de artesanías y la exposición de obras de arte mexicanas en un ambiente lleno de color, sabor y encuentro.
Concierto en el Planetario
El viernes 31 de octubre, a las 3:00 p. m., en el espacio público frente al Planetario de Bogotá vivirás un punto de resonancia para la cultura del sistema de sonido.
En el marco de Sonar en ‘CK:\WEB’ (en vivo): Encuentros Espectrales, la franja de presentaciones en vivo del programa ‘CK:\WEB’ de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes, los asistentes presenciarán un intercambio sonoro entre SxMxS y La Comadre, dos sistemas de sonido que reivindican la calle como territorio para el arte, el goce y la autonomía creativa.