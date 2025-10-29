Halloween en Bogotá 2025: cinco planes gratuitos que puede realizar durante esta festividad

En el marco de la celebración de Halloween que se celebra este viernes, 31 de octubre, la Alcaldía de Bogotá tiene programado varias actividades para los niños, niñas y jóvenes durante estos días.

Actividades destacadas gratis en BibloRed

Taller de escrituras creativas: Almanaque Bristal, un embrujo diverso y callejero

Sala de lectura Casa LGBTI Centro

Jueves 30 de octubre, 3:00 p. m.

Celebración Día Dulce

Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

Viernes 31 de octubre, 10:00 a. m.

Celebración: Día Dulce – Personajes fantásticos de la infancia

Biblioteca Pública Lago Timiza

Viernes 31 de octubre, 2:00 p. m.

Festival cultural y gastronómico

Por primera vez, la ciudad vivirá ‘México en el corazón de Bogotá – Festival Cultural y Gastronómico’, los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque de los Periodistas.

“Esto será una experiencia sensorial que conectará a miles de personas con las tradiciones mexicanas, los sabores que cruzan fronteras y la calidez de la cultura que celebra la vida a través del recuerdo", dice la invitación.

El viernes, desde las 11:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., y el sábado hasta las 9:00 p. m., las familias podrán disfrutar de una variada programación con shows, música, cocina en vivo; así como recorrer la feria de artesanías y la exposición de obras de arte mexicanas en un ambiente lleno de color, sabor y encuentro.

Concierto en el Planetario

El viernes 31 de octubre, a las 3:00 p. m., en el espacio público frente al Planetario de Bogotá vivirás un punto de resonancia para la cultura del sistema de sonido.