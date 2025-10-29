Suscribirse

Bogotá

Halloween en Bogotá 2025: cinco planes gratuitos que puede realizar durante esta festividad

Las actividades serán desde este jueves 30 de octubre al sábado 1 de noviembre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de octubre de 2025, 11:30 p. m.
Halloween en Bogotá
Halloween en Bogotá. | Foto: Instagram @salitremagico

En el marco de la celebración de Halloween que se celebra este viernes, 31 de octubre, la Alcaldía de Bogotá tiene programado varias actividades para los niños, niñas y jóvenes durante estos días.

Contexto: ¿Piensa disfrazar su carro en Halloween? Pilas porque Movilidad dice lo que le puede pasar

Actividades destacadas gratis en BibloRed

Taller de escrituras creativas: Almanaque Bristal, un embrujo diverso y callejero

  • Sala de lectura Casa LGBTI Centro
  • Jueves 30 de octubre, 3:00 p. m. 

Celebración Día Dulce

  • Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe
  • Viernes 31 de octubre, 10:00 a. m.

Celebración: Día Dulce – Personajes fantásticos de la infancia

  • Biblioteca Pública Lago Timiza
  • Viernes 31 de octubre, 2:00 p. m. 
Durante esta época las autoridades recomiendan comprar solo en sitios autorizados y de confianza, revisar el empaque de los dulces, evitando signos de manipulación.
Halloween en Bogotá | Foto: fotos 123rf

Festival cultural y gastronómico

Por primera vez, la ciudad vivirá ‘México en el corazón de Bogotá – Festival Cultural y Gastronómico’, los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque de los Periodistas.

“Esto será una experiencia sensorial que conectará a miles de personas con las tradiciones mexicanas, los sabores que cruzan fronteras y la calidez de la cultura que celebra la vida a través del recuerdo", dice la invitación.

El viernes, desde las 11:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., y el sábado hasta las 9:00 p. m., las familias podrán disfrutar de una variada programación con shows, música, cocina en vivo; así como recorrer la feria de artesanías y la exposición de obras de arte mexicanas en un ambiente lleno de color, sabor y encuentro.

Concierto en el Planetario

El viernes 31 de octubre, a las 3:00 p. m., en el espacio público frente al Planetario de Bogotá vivirás un punto de resonancia para la cultura del sistema de sonido.

En el marco de Sonar en ‘CK:\WEB’ (en vivo): Encuentros Espectrales, la franja de presentaciones en vivo del programa ‘CK:\WEB’ de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes, los asistentes presenciarán un intercambio sonoro entre SxMxS y La Comadre, dos sistemas de sonido que reivindican la calle como territorio para el arte, el goce y la autonomía creativa.

