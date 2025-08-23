Suscribirse

Bogotá

Inicia nueva versión de 'Más Cultura Local' con inversión de más de 30 mil millones para fortalecer procesos culturales en Bogotá

La edición 2025 del programa beneficiará a más de 1.000 personas con incentivos, estímulos y reconocimientos.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 1:58 p. m.
El programa distrital ‘Más Cultura Local’, que nació en 2020 como una apuesta para transformar social y culturalmente los territorios, inicia su versión 2025 con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento de los procesos culturales en las 20 localidades de Bogotá.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Secretaría de Gobierno a través de sus Fondos de Desarrollo Local, amplía este año su cobertura, diversifica sus estrategias y suma nuevas apuestas por la sostenibilidad del sector.

En esta nueva etapa, el programa beneficiará directamente a más de 1.000 personas, con incentivos para 285 iniciativas priorizadas en 18 localidades, por un valor cercano a 12.700 millones de pesos. Además, se otorgarán 674 estímulos en las 20 localidades mediante convocatorias públicas, por más de 17.200 millones de pesos, y se entregarán reconocimientos a personas expertas que acompañarán y evaluarán proyectos culturales.

La gran novedad de esta edición es el componente de ‘Conexiones y Proyección Cultural’, diseñado para impulsar la sostenibilidad de los agentes culturales mediante el intercambio de experiencias, la generación de redes de colaboración, estrategias de innovación, visibilidad y nuevas formas de circulación. Este componente incluye hackatones locales, mentorías, bancos de apoyos solidarios, ruedas de negocios y movilidad entre ciudades y países, fortaleciendo la proyección local, nacional e internacional de las iniciativas.

Desde su creación, ‘Más Cultura Local’ se ha consolidado como una herramienta clave para respaldar a cientos de personas que construyen ciudad a partir de la fuerza, diversidad y riqueza de sus prácticas artísticas, culturales y patrimoniales.

A partir del 27 de agosto, la ciudadanía podrá acceder a las convocatorias de Más Cultura Local 2025 a través de la plataforma SICON, con el propósito de poner en marcha nuevos proyectos, consolidar apuestas culturales y continuar transformando los territorios desde la creatividad y la participación.

Bogotá

