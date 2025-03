La obra en el sur de Bogotá que tiene frenada la movilidad de más de 600.000 habitantes, según la concejal Diana Diago

“Para el contrato de obra IDU-1013-2022, cuyo objeto es: ‘construcción de la intersección a desnivel de la autopista sur (NQS) con avenida Bosa y prolongación de la avenida Las Torres hasta la conexión de calle 59 sur (avenida Bosa)’, según el reporte del último semanal No. 126 con corte del 17/02/2025, tenemos lo siguiente: No. Trabajadores: 51 trabajadores de oficina y 26 en obra; Turnos: 1 turno diario (7:00 am a 5:00 pm); Aspectos en ejecución: Se realiza reinicio del contrato el 31/12/2024; sin embargo, a la fecha de corte no se han ejecutado actividades de obra. Los trabajadores mencionados se encuentran ejecutando actividades de control de PMT y trabajo administrativo”, señala el documento.