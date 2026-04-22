La inversión social es uno de los ejes estratégicos para intervenir problemáticas de pobreza, desigualdad y acceso a servicios. Sin embargo, uno de los principales retos ha sido la dispersión de la información: múltiples programas, actores públicos y privados, y falta de articulación entre iniciativas.

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La ausencia de datos integrados dificulta la toma de decisiones, especialmente para organizaciones que buscan focalizar recursos en poblaciones vulnerables. En ese escenario, el acceso a información organizada y territorializada se convierte en una herramienta clave para mejorar el impacto de la inversión social.

En ese contexto, el Distrito presentó una nueva herramienta tecnológica que busca centralizar y ordenar esta información en la ciudad. Se trata de Mapa Social Bogotá, una plataforma georreferenciada que permite consultar “en un solo lugar y de manera sencilla las iniciativas sociales, tanto públicas como privadas, que existen en la ciudad”. La herramienta fue desarrollada por la Secretaría Distrital de Integración Social y está orientada a facilitar la toma de decisiones en materia de inversión social.

Interfaz de Mapa Social Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

El alcance del sistema es concreto. Según el Distrito, la plataforma permite consultar 67 indicadores sociales y visualizar más de 5.100 iniciativas sociales distribuidas en las 20 localidades de Bogotá. Esto implica que las organizaciones pueden identificar con precisión qué proyectos existen, dónde están ubicados y qué población atienden.

El funcionamiento está estructurado en varias capas de información, ya que la herramienta incluye secciones como indicadores, oferta pública, oferta privada y análisis integrado, lo que permite cruzar datos y obtener una lectura completa de cada territorio. Además, permite filtrar por variables como localidad, tipo de entidad, población objetivo y sector de intervención.

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Desde la administración, el objetivo quedó definido en términos operativos. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que Mapa Social es “un espacio de coordinación, un punto de encuentro entre las iniciativas privadas y las públicas” con el fin de generar “más y mejores oportunidades para la población de la ciudad”. La herramienta busca, en la práctica, evitar duplicidades y orientar mejor los recursos.

Según la información oficial, alrededor de 75 entidades privadas ya han cargado más de 100 proyectos de inversión social dentro de la plataforma, lo que evidencia un modelo de articulación entre sector público y empresas.

Panorámica Bogotá Foto: Getty Images

Finalmente, el sistema incorpora diagnósticos territoriales. De acuerdo con Juliana Bejarano, gerente seccional de ANDI Bogotá, Mapa Social Bogotá “permitirá a las empresas detectar con claridad dónde desarrollar acciones o proyectos que detonen procesos de cambio social en la ciudad”, destacando tres puntos clave: “Uno, permite encontrar información útil de manera eficiente; dos, entrega diagnósticos detallados por localidad; y tres, permite un mejor y más profundo conocimiento de la ciudad”.