Movilidad en Bogotá este viernes, 12 de diciembre: accidentes generan dificultades y trancones en varias vías

La movilidad es uno de los mayores problemas que afronta la ciudad de Bogotá, ya que suele presentarse un gran flujo vehicular que genera trancones y ocasiona retrasos en los desplazamientos hacia los lugares de destino.

Por eso, es importante estar informado sobre el estado de las principales vías de la capital del país y planear los viajes con anticipación para evitar cualquier contratiempo.

Conozca cómo avanza la movilidad en Bogotá y cómo está operando el transporte público este viernes, 12 de diciembre:

9:50 a.m.: Dificultades en la movilidad en la Av. El Dorado

Las autoridades de tránsito informaron de un accidente entre un automóvil y un peatón, lo que ha dificultado el paso por la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 96, en sentido oriente - occidente. En el punto hay agentes y una ambulancia.

[09:44 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y peatón, en la localidad de Engativá, en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 96, en sentido Oriente - Occidente. Unidad de @TransitoBta asignada y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/np0AMib6YB — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 12, 2025

9:39 a.m.: Accidente entre camión y camioneta en la calle 13

Un camión y una camioneta chocaron en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 137A, en sentido occidente - oriente.

[09:39 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camión y camioneta, en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 137A, en sentido Occidente - Oriente. Ambulancia en el punto y unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/nZrZ3qRH6k — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 12, 2025

9:20 a.m.: Ya hay normalidad en la Carrera 7

Tras un accidente, los vehículos fueron retirados y poco a poco se ha ido normalizando el tránsito por la Carrera 7 con Calle 92, en sentido sur - norte.

[09:20 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Carrera 7 con Calle 92, en sentido Sur - Norte.



[09:20 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Carrera 7 con Calle 92, en sentido Sur - Norte.

9:00 a.m.: Se descongestiona la Autopista Medellín con Kilómetro 2

Tras varios minutos, finalmente fueron retirados los vehículos accidentados y se recuperó la movilidad en la Autopista Medellín con Kilómetro 2, en sentido Bogotá - La Vega.

[08:59 a.m.] #MovilidadAhora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Medellín con Kilómetro 2, en sentido Bogotá - La Vega.



[08:59 a.m.] #MovilidadAhora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Medellín con Kilómetro 2, en sentido Bogotá - La Vega.

🔵Ruta alterna: Calle 13

8:55 a.m.: Se recupera la movilidad en la Autopista Norte

Los vehículos del accidente fueron retirados de la vía y poco a poco se ha ido normalizando el paso por la Autopista Norte con Calle 128D.

[08:52 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con Calle 128D, en sentido Sur - Norte.



[08:52 a.m.] #AEstaHora los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con Calle 128D, en sentido Sur - Norte.

8:45 a.m.: Cuatro motociclistas protagonizan siniestro

Cuatro motociclistas protagonizaron un accidente en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 45, en sentido occidente - oriente.

[08:45 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro múltiple entre cuatro motociclistas, en la localidad de Puente Aranda, en la Av. Américas con carrera 45, en sentido occidente - oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/wcZFL1Ko87 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 12, 2025

8:37 a.m.: Accidente genera dificultades en la Calle 80

Las autoridades de tránsito confirmaron que hubo un accidente entre dos automóviles en el corredor de la Calle 80, en la Autopista Medellín con Kilómetro 2, lo que ha dificultado el paso por este sector.

[08:37 a.m.] #MovilidadAhora | Saliendo de la ciudad sobre el corredor de la Calle 80, se registra congestión vehicular, debido a siniestro vial entre dos automóviles, en la Autopista Medellín con Kilómetro 2.



🟢Ruta alterna: Calle 13



Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/EtnPs0FI5J — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 12, 2025

8:00 a.m.: Accidente genera congestión en la Autonorte

Un accidente de tránsito se presentó entre un vehículo de servicio oficial y un motociclista en la Autopista Norte con Calle 128D, en sentido sur - norte.