Ocho meses de inteligencia y un golpe millonario: así cayó la red de microtráfico ‘La Isla’ en Kennedy

Tras ocho meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá asestó un golpe al tráfico de estupefacientes en la localidad de Kennedy con la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘La Isla’, estructura dedicada a la comercialización de drogas bajo la modalidad de menudeo en varios sectores del suroccidente de la ciudad.

Cayeron en Kennedy los de 'La Isla' Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La operación fue adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y permitió la captura, por orden judicial, de siete hombres que integraban esta red criminal.

Las acciones investigativas incluyeron labores de vigilancia, entrevistas, búsquedas selectivas en bases de datos, cotejos morfológicos, interceptaciones telefónicas y actividades de agente encubierto, con las cuales se logró documentar su accionar y la jerarquía interna del grupo.

Según las autoridades, ‘La Isla’ operaba principalmente en los barrios El Amparo, María Paz y en el entorno de la Plaza Central de Abastos, donde distribuía sustancias ilícitas de manera constante.

Como resultado de siete diligencias de allanamiento y registro, fueron incautados más de 150 gramos de tusi, siete frascos de ketamina y siete teléfonos celulares que hacen parte del material probatorio.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Julián’, señalado cabecilla de la estructura y responsable de la fabricación y almacenamiento de las drogas, así como alias ‘Óscar’, quien cumplía funciones de coordinación y distribución entre los expendedores.

De acuerdo con la Policía, varios detenidos registraban antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que la operación permitió afectar las rentas criminales en más de 50 millones de pesos mensuales y reiteró el llamado a denunciar hechos delictivos a través de la línea 123.