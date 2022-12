Ojo: cuentas de cobro de impuestos falsas están circulando por Bogotá

Unas presuntas notificaciones sobre el pago de los impuestos de inmuebles están siendo la nueva mecánica de estafa en Bogotá, intimidando a los ciudadanos. La Secretaría Distrital de Hacienda hace un llamado a no caer en estas y contactarse directamente con ellos.

A los hogares de los habitantes de Bogotá han llegado en las últimas semanas unos oficios falsos. Estos documentos aparentan ser una cuenta de cobro por impuestos de inmuebles. En estas se pueden encontrar datos como el nombre de la empresa, la cuenta a cobrar y el número de contacto de la entidad correspondiente.

Las personas detrás de esto aparentan ser funcionarios de la entidad correspondiente. La carta notifica que el destinatario cuenta con 48 horas para dirigirse a la sede de la Entidad. Además, agrega un número de contacto para agendar la cita previamente (3105587870). Para hacerla creer más fidedigna, en varios oficios adicionan constancias de estratificación, las cuales pueden visualizarse en línea. También cuentan con supuestos números de radicado, formularios, declaraciones y los logos correspondientes a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Hacienda.

Estos documentos llegan con el asunto de “Mandamiento de pago” a los domicilios de las personas de la capital. El propósito de estas comunicaciones engañosas es efectuar pagos a terceros. La localidad que se ha visto principalmente ha sido Usaquén, la cual ha presentado la mayor cantidad de casos.

Para mitigar la situación, la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) hace un llamado a los ciudadanos a no consignar ni depositar el dinero de la supuesta cuenta de cobro. Asimismo, informa que el pago de estos no se notifica de esta manera; por el contrario, las facturas auténticas se emiten por la Secretaría y no por otra entidad. También explica que deben efectuarse directamente en el botón de pagos de la “Oficina Virtual”, o por los medios electrónicos de las entidades bancarias autorizadas.

Canales de atención

En caso de recibir una notificación sospechosa, los usuarios pueden validar la autenticidad de los documentos en el micrositio de la Secretaría, llamado “Evita el fraude”. Se puede acudir a esta ventana para contactarse con las autoridades. Las comunicaciones para el pago de los impuestos, explica la SDH en su sitio web, “Son gratuitos y no requieren de intermediarios”.

Se puede acceder al micrositio a través de la página web de la SDH. Al navegar, se encuentra toda la información correspondiente, para conocer y no caer en esta modalidad de estafa. Por otra parte, todos los canales de atención aparecen disponibles en la interfaz de la página. Por último, está toda la información de la Secretaría Distrital de Hacienda.

- Foto: Getty Images

“Los delincuentes en ocasiones se hacen pasar por funcionarios de la Entidad y envían cartas o mensajes falsos anunciando embargos, multas o descuentos por pago de impuestos. No se deje intimidar ni engañar con promesas falsas, acuda a las autoridades para hacer la denuncia”, informó la Secretaría.

Entre ayer y hoy, la SDH ha dispuesto un espacio móvil para solucionar dudas o inconvenientes con el pago de impuestos. Ambos días estará a disposición un punto móvil en el centro comercial Unicentro, en la localidad de Usaquén. Las personas pueden dirigirse desde las 10:00 a m. hasta las 6:00 p. m. Por medio de las redes sociales, la Secretaría informará a la comunidad los siguientes días y lugares en donde se ubicará el punto de orientación móvil.

🚚Este martes 6 de diciembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., nuestra móvil de #ImpuestosBogotá estará en la localidad de Usaquén, en el centro comercial Unicentro. pic.twitter.com/amY13CBU91 — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) December 5, 2022

Campaña “Cero deudas con Bogotá”

Cabe resaltar que la Secretaría Distrital de Hacienda ha estado realizando la campaña “Cero deudas con Bogotá”. El objetivo consiste en invitar a las personas que cuenten con mora en el pago de impuestos a estar al día con sus responsabilidades tributarias.

Para comunicarse, los canales de comunicación están activos por parte del Distrito. Los habitantes de Bogotá pueden contactarse por mensaje de texto, correos físicos o virtuales, llamadas automáticas o dirigirse a los puntos móviles mencionados previamente.